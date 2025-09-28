La BonoLoto deja un premio de 45.000 euros en Burgos

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La BonoLoto dejó un acertante de segunda categoría (cinco aciertos y el complementario) en Burgos, que recibirá 45.212 euros, mientras que otra persona ganará 41.063 euros con La Primitiva, después de la celebración ayer de ambos sorteos.

El boleto de La Bonoloto se validó en el despacho receptor número 18.060 número, situado en la calle Jesús María Ordoño, 1, según informaron fuentes de Loterías y Apuestas del Estado. En el caso del premio de La Primitiva, fue a través de la propia página web del organismo.

La combinación ganadora estuvo compuesta por los números uno, 22, 27, 35, 42 y 47. El complementario correspondió al 41 y el reintegro, al dos. De primera categoría (seis aciertos) no hubo ningún acertante, por lo que en el próximo sorteo un único acertante podría ganar 600.000 euros.

Por su parte, los números del sorteo de La Primitiva fueron el 18, 27, 33, 41, 44 y 46. El complementario cayó al seis y el reintegro, el siete. El joker recayó en el 7255931. En este caso, tampoco hubo acertantes de categoría especial ni de primera categoría, por lo que se acumula un bote de nueve millones de euros.