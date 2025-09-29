Ibercaja ensalza el Cross de Atapuerca como ejemplo de la "cultura del esfuerzo"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Diputación Provincial de Burgos e Ibercaja reafirman su alianza para garantizar la continuidad del Cross Internacional de Atapuerca, prueba que celebrará su XXI edición -once de ellas con el apoyo de la entidad citada- los días 22 y 23 de noviembre. El acuerdo, rubricado en la sala de comisiones de la Diputación por el presidente provincial, Borja Suárez, y el director territorial de Ibercaja para Burgos, La Rioja y Guadalajara, José Ángel Pérez, implica mantener a Ibercaja como patrocinador principal de una de las competiciones de campo a través más prestigiosas del mundo.

En concreto, el convenio tiene una duración de dos años y compromete una cuantía económica de 32.000 euros para los dos próximos años. Junto al apoyo a la prueba deportiva en sí, la entidad colaborará también en los certámenes paralelos de dibujo, microrrelatos y fotografía que enriquecen el programa.

Tras la rúbrica del documento, Suárez subrayó la importancia de este respaldo, que definió como "una simbiosis que lleva ya muchos años trabajando en los mismos objetivos", crucial, de hecho, para mantener el "nivel de excelencia" de la competición, que en 2024 reunió a más de 3.400 participantes y 244 equipos de todo el mundo. “El Cross de Atapuerca no se entiende hoy sin Ibercaja. Para nosotros, esta entidad es sinónimo de garantía, éxito y trabajo bien hecho”, afirmó, poniendo en valor la colaboración público-privada como motor de desarrollo y progreso para el territorio. También agradeció el esfuerzo organizativo del Instituto Provincial para el Deporte y Juventud (IDJ), del Ayuntamiento de Atapuerca y de la Junta de Castilla y León, que cada año cede las instalaciones del CAREX para el evento.

Por su parte, Pérez resaltó la importancia de la prueba como “el mejor cross del mundo” y destacaba el orgullo de Ibercaja por apoyar un acontecimiento que convierte cada noviembre a Burgos en "epicentro del atletismo nacional e internacional". “Nos mueven las personas y las historias que hay detrás de cada atleta, voluntario y aficionado”, señaló, vinculando esta filosofía con el propósito corporativo de la entidad: "ayudar a las personas a construir la historia de su vida".

El directivo subrayó además la vinculación del campo a través con valores esenciales como la disciplina, el compromiso, la resistencia y, especialmente, la “cultura del esfuerzo”, de la que la cita es "un ejemplo". Según el representante de Ibercaja, estos principios coinciden con los que inspiran su trayectoria y compromiso con el medio rural, el deporte y la sociedad.

La edición de este año contará con la novedad de celebrarse conjuntamente con el Campeonato de España de Clubes en Campo a Través, lo que incrementará su repercusión y atraerá a un mayor número de atletas de élite. Asimismo, se espera una alta participación popular, desde jóvenes y escolares hasta veteranos, que cada año demuestran que "el deporte no tiene edad", indicó Pérez.

Tal y como remarcan sus impulsores, con la renovación del mencionado convenio, el Cross Internacional de Atapuerca refuerza su condición de referencia mundial y consolida a Burgos como un escenario único donde se combina deporte, cultura y valores.

En la firma también estuvieron presentes el diputado provincial y presidente del Instituto para el Deporte y Juventud (IDJ), Ángel Carretón; Inmaculada Sierra, portavoz de la Institución; y Javier González, director provincial de Ibercaja.