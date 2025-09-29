Ballesteros asegura que el nuevo pliego de la Escuela de Música mejorará las condiciones de los docentes

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Preguntada por posibles avances en la gestión del nuevo pliego para licitar la adjudicación del servicio de la Escuela Municipal de Música, la responsable de Cultura, Andrea Ballesteros, recordaba que se ha encomendado al área de Contratación la gestión directa de los documentos para agilizar el proceso de licitación. Aunque subrayaba que quieren resolver este trámite con "la máxima celeridad", la concejal prevería no dar un plazo concreto para la aprobación y publicación de los documentos, más allá de augurar que será "en las próximas semanas", tras ser aprobados por la Junta de Gobierno Local.

Ballesteros también aseguró, en relación con las reivindicaciones difundidas la pasada semana por el equipo docente, que el Ayuntamiento ha escuchado sus peticiones y el estudio económico del servicio las tendrá en cuenta, pues "incluirá las modificaciones derivadas del décimo convenio colectivo de enseñanza no reglada, que entró en vigor a finales de junio de este año". La intención, añadía, es que "la propuesta económica sea equilibrada para garantizar la sostenibilidad de la escuela a futuro y corregir problemas de contratos anteriores".

En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, otra de las exigencias de los profesores que los pliegos en ciernes no contemplarán, pues esta mejora debe correr a cargo del Ayuntamiento, la edil insistió en que el equipo de Gobierno "se ha comprometido a incluir una partida específica en el presupuesto de la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo para el año 2026" destinada a tal fin. No precisó, sin embargo, qué actuaciones concretas contemplaría en cada una de las dos sedes de la escuela: en el convento de las Bernardas y en la Casa de Cultura de Gamonal.

Finalmente, Ballesteros mostró su malestar ante las declaraciones de la concejal socialista Nuria Barrio sobre futuras subidas de cuotas, indicando que detalles como el canon o el coste del servicio son información interna y reservada de una futura licitación pública. En este sentido, optaba por no hacer declaraciones detalladas para evitar dar ventaja a los futuros licitadores antes de que los pliegos sean oficialmente publicados.