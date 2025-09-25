Los profesores de la Escuela de Música urgen mejorar sus condiciones en el nuevo pliego: "Basta de parcheos"

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en el paseo del Espolón.TOMÁS ALONSO

Los docentes de la Escuela Municipal de Música celebran la recuperación de la actividad ordinaria (anunciada para el 15 de octubre), pero temen que esta solución, a priori transitoria, pueda servir para prolongar la situación de precariedad que llevan tiempo denunciando. Por ello, en un comunicado de prensa, manifiestan, "con firmeza y urgencia, la necesidad de que se licite de inmediato un nuevo pliego que dé respuesta a los graves problemas estructurales acumulados durante los últimos años".

Aseguran que estas circunstancias, conocidos y reiteradamente denunciados por el equipo docente, que ya en junio promovió una protesta por tales razones, "no han sido atendidos en ningún momento ni por la actual empresa adjudicataria ni por el Ayuntamiento de Burgos, que, pese a ser responsable último del servicio, ha ignorado de forma sistemática nuestras peticiones".

Ante esta situación "insostenible", el profesorado exige que se incorporen al próximo pliego, aún por publicar, "una serie de mejoras imprescindibles para poder ejercer nuestra labor educativa con la calidad que merecen las cerca de 750 familias que confían en esta institución pública".

En concreto, reclaman la aplicación inmediata del X Convenio Colectivo de Enseñanza y Formación No Reglada, como base legal mínima de sus condiciones laborales, así como el incremento progresivo del 'plus pacto', con una subida anual de 0,50 € sobre el actual, "con carácter acumulativo y progresivo, de modo que quede consolidado en la retribución base al finalizar el contrato".

Exigen también determinar que "el curso comience la primera semana de septiembre, para permitir una planificación adecuada, y que el contrato se extienda hasta finales de junio, garantizando así el cierre correcto del curso escolar", y el reconocimiento y remuneración de las horas no lectivas.

Además, solicitan, una vez más, la dotación de material didáctico en ambas sedes de manera regular, suficiente y asumida por la empresa o el Ayuntamiento, "evitando que el profesorado tenga que cubrir este gasto con recursos propios" como ha ocurrido hasta ahora.

También consideran necesaria la mejora urgente de las infraestructuras y el mobiliario tanto de las instalaciones de Bernardas como de la Casa de Cultura de Gamonal: "Reclamamos una revisión completa y mejora real de las condiciones físicas de los centros: mobiliario adecuado, accesibilidad, seguridad, climatización e insonorización"

Claman a modo de resumen que "basta de parcheos" y subrayan que el actual pliego, al que se aferrará en teoría el adjudicatario para seguir presentando el servicio, tal y como ha determinado un juez, "es insuficiente y obsoleto, y no puede ser la base para un servicio educativo público de calidad".

Añade la plantilla que las medidas que plantean "no son opcionales, son condiciones mínimas para garantizar la dignidad laboral del profesorado y el derecho del alumnado a una enseñanza musical pública de calidad". Apremian su inclusión en el nuevo pliego porque "el Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado ni seguir desentendiéndose de la responsabilidad que tiene con la Escuela Municipal de Música, su profesorado y sus familias", apostillan.