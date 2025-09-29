Dos heridos en un accidente entre un camión y un turismo en San Martín de Ubierna

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Burgos ha vivido este lunes una jornada con varios incidentes que han requerido la intervención de los servicios de emergencias, el más grave de los cuales se produjo a media tarde en San Martín de Ubierna, donde un hombre y una mujer de unos 75 años resultaron heridos en un accidente de tráfico registrado en el kilómetro 19 de la N-627, en la bifurcación con la N-623, a la altura de San Martín de Ubierna.

El siniestro se produjo a las 17:34 horas, cuando un turismo y un camión de pequeño porte colisionaron en la vía. Los dos ocupantes del coche quedaron atrapados en el interior del vehículo. La mujer no pudo abandonar el turismo por el bloqueo de la puerta, aunque ambos se encontraban conscientes tras el impacto.

Hasta el lugar se desplazaron la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Burgos y los servicios sanitarios de Sacyl, que movilizaron un helicóptero y una ambulancia de soporte vital básico para atender a los heridos.

Una jornada marcada por varios sucesos en Burgos

El accidente de San Martín de Ubierna se suma a una jornada especialmente intensa en Burgos en cuanto a emergencias. La primera llamada de la mañana se registró a las 10:30 horas en la calle Condesa Mencía, a la altura de la glorieta de las Islas Canarias. Un turismo y un autobús de línea chocaron en plena vía, lo que dejó como consecuencia una pasajera herida. La mujer, de 58 años, sufrió dolor en una rodilla y recibió asistencia sanitaria tras el impacto.

Poco después, a las 13:45 horas, los servicios de emergencias se desplazaron hasta la calle Gregorio López Bravo, en la rotonda del Ubisa, en el polígono de Villalonquéjar. Allí, un motorista perdió el control de su vehículo y cayó al suelo. Aunque permanecía consciente, precisó atención médica en el lugar del accidente.

La tarde trajo consigo un nuevo sobresalto. A las 15:40 horas se declaró un incendio en un edificio de la avenida Reyes Católicos, donde una estufa eléctrica comenzó a arder en una de las viviendas. Aunque inicialmente no se registraron heridos, la Policía Nacional solicitó asistencia para una vecina de 93 años que había inhalado humo. Una ambulancia de soporte vital básico la trasladó posteriormente al Hospital Universitario de Burgos.

El último suceso del día se produjo a las 17:13 horas en la calle Vitoria, a la altura del número 45. Un turismo y una motocicleta colisionaron en la vía, y el motorista, un varón de 41 años, resultó herido con una hemorragia en una mano. Fue atendido en el lugar y trasladado al hospital para una valoración más exhaustiva.

Los servicios sanitarios y policiales atendieron de forma rápida cada uno de estos incidentes, que en su mayoría se saldaron con heridos de carácter leve, aunque pusieron a prueba nuevamente la coordinación de los recursos de emergencia en la ciudad.