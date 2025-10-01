Aguas de Burgos estudia cómo mitigar los olores de la EDAR de Villalonquéjar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos ha iniciado un estudio integral para diagnosticar y mitigar los olores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Villalonquéjar, centrándose en su impacto sobre el barrio.

La investigación emplea una doble metodología para un análisis exhaustivo: mediciones directas de olores con olfatómetros Nasal Ranger para evaluar su intensidad ambiental, y el software CALPUFF 3D, que integra datos meteorológicos, de emisiones y de dispersión atmosférica para simular escenarios y prever el comportamiento de las emanaciones.

El 1 de octubre se iniciará la primera campaña de mediciones en Villalonquéjar para establecer la situación actual. Los días 14 y 15 de octubre se medirán los focos de emisión de la EDAR, lo que permitirá alimentar el modelo de simulación e identificar las unidades de proceso con mayor generación de olores.

Aguas de Burgos persigue varios objetivos fundamentales: diagnosticar los olores en la EDAR, elaborar un documento técnico (UNE-EN 13725) para la toma de decisiones, identificar fuentes de olor (actuales y futuras, como el tanque de tormentas) que impacten fuera de la instalación, y evaluar la afección real en Villalonquéjar para priorizar medidas correctoras.

Tras analizar los datos, se simularán escenarios para comprobar la efectividad de las medidas correctoras. Nuevas campañas de muestreo verificarán la reducción real de olores. El estudio, con una inversión de 13.990,00 euros más IVA, cuenta con Meteosim Solutions S.L. para suministrar datos meteorológicos del modelo WRF, esenciales para recrear el comportamiento de los vientos y su influencia en la dispersión.

Con esta actuación, Aguas de Burgos refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida vecinal. Burgos se posiciona a la vanguardia en el uso de tecnologías avanzadas para la gestión de impactos ambientales.