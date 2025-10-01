Romo ve a la concejal de Personal como "un auténtico peligro" por su "impericia y soberbia"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos, José María Romo, arremetía con dureza, una vez más, contra la edil de Personal, Yolanda Barriuso. Aunque el representante de la oposición asume que la responsable del área citada actúa con "buena intención", considera que aúna "impericia con imprudencia y soberbia", lo que, a su juicio, la convierte en "un auténtico peligro para la organización municipal".

Lamentaba el socialista que haya asuntos complejos, como los que afectan a los trabajadores de la Administración local, que pretendan resolverse con "cuatro lecturas superficiales y precipitadas", pues, subrayó, "un dirigente político, aunque no domine la materia que lidera, debe saber analizar los problemas y tomar decisiones coherentes".

Mencionó como claro ejemplo de gestión errónea la selección de un director de calidad, puesto que, según el PSOE, el PP adjudicó "saltándose sus propias normas, sus propios criterios", aunque el funcionario designado sea "excelente", precisó.

Equiparó la gravedad de esta decisión al "fracaso rotundo" de la Mesa General de Funcionarios Públicos celebrada el pasado lunes día 29 de septiembre, en la que "solo se pudo aprobar el acta de la sesión anterior, mientras que los otros dos puntos de gran importancia tuvieron que ser devueltos a los corrales, generando un malestar entre los asistentes por la pérdida de tiempo", relató el edil.

En concreto, explicó que hubo que retirar la propuesta de bases para la regulación de las bolsas de trabajo, ya que "el documento se puso a disposición de los miembros sin tiempo para analizarlo ni hacer aportaciones". Romo criticó que la concejal rechazó ofrecer explicación alguna de aspectos clave, como "por qué se planteaban unas nuevas bases, qué problemas daban las anteriores o qué mejoras se pretendían incorporar".

Tampoco hubo debate a propósito del reglamento propuesto por Barriuso para regular la carrera profesional horizontal. En este caso, una "enmienda a la totalidad" de los asistentes a la reunión, habida cuenta del contenido de un documento que el socialista tildó de "falta de respeto".

Centraba en este punto su crítica más feroz, al afirmar que el borrador en cuestión es "el resultado de un encargo hecho a alguien que desconoce absolutamente el Ayuntamiento de Burgos". "Se trata de un modelo inaplicable que supondría un coste inasumible y conduciría a conflictos laborales permanentes", añadía.

Para el concejal, el planteamiento "roza incluso la mala educación" por el "desprecio absoluto" a la propuesta de consenso que la propia Mesa General de Funcionarios Públicos había presentado previamente a la concejala.

Romo también reprochó la incoherencia del documento, "porque mezcla la dirección participativa por objetivos, que afectaría a todos los trabajadores y servicios, con la carrera profesional horizontal, que es un hecho voluntario al que un trabajador puede o no adherirse".

Al respecto, indicó que en la fallida sesión los representantes de la plantilla exigieron a Barriuso que hiciera las aportaciones y correcciones oportunas al documento que le habían hecho llegar, el cual, apuntó, es "homologable a otras administraciones españolas". Romo trasladó sus sospechas de que la propuesta "irrealizable" del PP podría tener la intención de "dar una patada hacia adelante y esperar a que pase el tiempo sin abordar un tema trascendental, ya que está ligado directamente a la calidad del servicio a los ciudadanos y a la motivación de los trabajadores".