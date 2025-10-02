Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Burgos despide el verano con 120 parados menos. Tras repuntar en agosto, la cifra caía al cierre de septiembre hasta los 12.734 desempleados en la provincia, dato que rebaja notablemente el de hace un año. En concreto, en el mismo mes de 2024 se registraban 13.356 parados, es decir, 622 más que en la actualidad.

Por franjas de edad, la tendencia se mantiene y el desempleo se concentra principalmente en los mayores de 45 años, grupo que suma 4.772 personas. Le sigue el colectivo de entre 30 y 44 años, con 3.112 personas, mientras que los jóvenes de entre 25 y 29 años suponen 954 y los menores de 25 años, apenas 992.

Tampoco hay cambios en la distribución por sexos. Del total, 5.062 eran hombres y 7.672 mujeres, lo que refleja un mayor peso del desempleo femenino, que representa en torno al 60% del total.

En cuanto a los sectores económicos, el de Servicios concentra la gran mayoría de desempleados, con 9.046 personas, siendo especialmente relevante el peso de las mujeres en esta categoría. Le siguen Industria con 1.535 parados, la construcción con 797 y la agricultura con 406. Por último, se registraron 950 personas en situación de desempleo sin haber tenido empleo anterior.

En Castilla y León el número de desempleados descendió en septiembre en 156 personas, lo que supone una caída del 0,16% sobre el mes de agosto. El comportamiento de la comunidad fue similar al nacional, donde el paro total registrado se ha situado en 2.421.665, tras una caída del 0,20%. De esta forma, es la primera vez que el paro desciende en este mes desde el año 2007, exceptuando el periodo de la pandemia. El número de desempleados en la Comunidad se situó así en 98.023 personas, según los datos publicados hoy por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y recogidos por Ical.

En términos interanuales, el desempleo registró una caída regional del 5,10%, dado que en los últimos 12 meses un total de 5.273 castellanos y leoneses abandonaron las listas del paro. A nivel nacional y respecto a septiembre de 2024, el paro cayó en 153.620 personas, lo que supone un 5,97% menos de desempleo.

La comparativa por provincias arroja un comportamiento desigual en términos interanuales. Así, el paro subió un 2,13% en Ávila, que sumó 166 desempleados más, un 1,38% en Salamanca (217); un 1,07% en Zamora (84) y un 0,34% en Palencia (20). Por el contrario, la provincia de Valladolid lideró las caídas con un 1,83% y 391 parados menos, por delante de Segovia, con un 1,78% (-80) y Burgos, con un descenso del 0,93% (-120). En la provincia de León la caída fue del 0,25% (-50) y en Soria del 0,08% (-2)

Respecto a septiembre de 2024, las reducciones fueron generalizadas en la comunidad. El paro bajó un 6,53% en Salamanca, hasta situarse la cifra total en 15.954 desempleados; un 6,43% en Zamora (7.912); un 5,5% en Segovia (4.405); un 5,42% en León (19.777); un 5,37% en Burgos (12.734), un 5,16% en Ávila (7.946); un 4,43% en Valladolid (20.957) y un 3,87% en Soria (2.409). En la provincia de Palencia no se registraron variaciones y la cifra se mantiene en 5.929 parados.