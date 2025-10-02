Burgos refuerza su proyección culinaria internacional en San Sebastián Gastronomika

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Burgos acudirá con espacio propio, con un show de cocina de la mano del chef Raúl Sedano, de 'El Huerto de Roque', así como del profesor de hostelería y cocinero Eduardo Luengo y presentará la nueva edición de la 'Ruta de la Patata' en San Sebastián Gastronomika. Este encuentro, entre el 6 y el 8 de octubre en palacio de congresos Kursaal, es una de las citas más importantes del panorama internacional en esta materia.

La presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, el presidente de la Federación de Hostelería de Burgos, Enrique Seco, así como Raúl Sedano y Eva Romero, de la asociación Patata de Burgos, han sido los encargados de explicar la oferta con la que se concurre con motivo del décimo aniversario de la obtención del título de Ciudad Creativa de la Gastronomía de la Unesco. "Durante esta década Burgos ciudad y también la provincia se han fortalecido como identidad gastronómica propia y hemos conseguido situar nuestros productos, nuestra cocina y nuestros profesionales en un nivel de reconocimiento que trasciendo a lo local y se abre paso en el ámbito nacional e internacional", ha afirmado Ballesteros.

El lema de esta edición del certamen donostiarra es 'Tradición y Regeneración' que para, la concejala popular, refleja la filosofía de la cocina burgalesa. "En Burgos defendemos los productos y las recetas que forman parte de nuestra historia, pero también apoyamos, en este caso, el impulso de las nuevas generaciones de cocineros que aportan a la ciudad modernidad, creatividad y también frescura", reconoce, a la vez que indica que el objetivo de trabajo es consolidar la presencia de la ciudad en los escenarios importantes como San Sebastián Gastronomika.

Para Enrique Seco, de la Federación de Hostelería, la gastronomía burgalesa es un pilar importante en el desarrollo turístico de la ciudad y considera que ha habido un salto de calidad desde que se consiguió el título de Ciudad Creativa por la Unesco, que "nos ha colocado en la élite". Durante su intervención ha recordado las últimas y las próximas colaboraciones con ProBurgos, en las que establecimientos asociados han acudido a ferias en Valencia, con un showcooking sobre morcilla el pasado septiembre.

Entre las siguientes citas conjuntas ha destacado 'Rouen à Table', en Francia, que se desarrollará entre el 9 y el 21 de octubre con la cocinera Isabel Álvarez, de En tiempos de Maricastaña, que va a participar en una batalla de Chefs y va a elaborar un menú degustación. El evento contará con la presencia de ciudades creativas de Grecia, Benín, Japón, México, Suiza y Francia. El 21 de octubre la Federación estará presente en un taller en Oporto dirigido a profesionales al que acudirá La Bóveda, con un show de cocina sobre morcilla.

La novedad de esta edición de San Sebastián Gastronomika es la presentación de la Ruta de la Patata de Burgos, que se celebrará del 15 al 30 de octubre con la participación de más de treinta establecimientos de la capital. En el stand se promocionará este evento con catas de cerveza artesana de la empresa Virtus, maridadas con tapas elaboradas por el chef Alberto Navarro inspiradas en este producto.

Por su parte, Raúl Sedano será el protagonista burgalés en el nuevo espacio KM0, donde presentará tres elaboraciones inspiradas en productos de temporada de la provincia: sopa de cebolla horcal y caldo mondongo con bola de morcilla y membrillo asado; lingote de lechazo envuelto en hoja de higuera; y endivia aromatizada en cítricos con cremoso de queso de Burgos y sorbete de manzana reineta de Las Caderechas. Estas propuestas se acompañarán con vinos seleccionados por Bodegas Septién, de la Ribera del Arlanza, que acompañará al cocinero local, que advierte que presentará una sorpresa de aperitivo.