El Ayuntamiento bonificará con un 75% a todos los clubes deportivos por el uso de instalaciones municipales

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado la intención del Consistorio de modificar la ordenanza 411 que regula los precios públicos por la prestación de servicios en las instalaciones deportivas municipales. El objetivo es ampliar las bonificaciones del 75% a todos los clubes deportivos, más allá de los federados, incluyendo también a las sociedades anónimas deportivas (SAD).

Además, los cambios afectarán también a la diferenciación que existía hasta ahora relativa al empadronamiento de los usuarios, por la cual las personas empadronadas en la ciudad gozaban de un descuento con respecto a las que no. En una sentencia judicial, se indicó que no debían existir distintos baremos por este motivo y, de esta manera, se va a eliminar del texto de la ordenanza. El ajuste de los precios de abonados a instalaciones deportivas será el que corresponde a los empadronados, que es inferior al de los no empadronados.

En relación con la bonificación del 75% para los clubes, este cambio permitirá rebajas para los clubes que no sean SAD y, por tanto, a aquellos que cuentan con categorías inferiores que hasta ahora no se beneficiaban de dicha bonificación, lo que suponía un agravio comparativo.

El Ayuntamiento estima que, con esta medida, se dejará de ingresar aproximadamente 300.000 euros anuales. Entre los principales beneficiados figuran el Burgos CF, así como los clubes de baloncesto San Pablo Burgos y Tizona.

La popular ha recordado que esta propuesta deberá someterse primero al dictamen de la Comisión de Hacienda y, posteriormente, será llevada al Pleno municipal para su aprobación definitiva.