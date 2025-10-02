La redacción del proyecto actualizado del Mercado Norte estará lista en tres meses

Los operarios trabajan en la construcción del muro que rodeará el solar donde se encontraba el antiguo Mercado Norte.TOMÁS ALONSO

La adjudicación del contrato de redacción del proyecto de ejecución actualizado del edificio del Mercado Norte, que se ha producido en la última Junta de Gobierno, devuelve a la actualidad este proyecto, ya que en los próximos tres meses debe estar listo su diseño para que las obras se puedan licitar cuanto antes. Esta es la previsión del equipo de Cristina Ayala, que espera sacar a concurso la construcción incluso antes de que acabe el año, con una partida de 100.000 euros para los primeros trabajos. De esta manera, las actuaciones en el solar comenzarían en 2026.

«Esperamos que con la máxima agilidad posible, porque eso también nos permitiría sacar cuanto antes esa licitación de la obra del Mercado Norte que, como ya hemos dicho anteriormente, se financiará íntegramente con dinero público», aseguró la portavoz del PP, Andrea Ballesteros.

Para esta licitación de la redacción del proyecto se utilizó la fórmula de un procedimiento negociado sin publicidad para que los diseñadores de 'La plaza cubierta' fueran los encargados de actualizar los costes, así como de incluir las pretensiones del equipo de Gobierno de unir el túnel de la calle Santander con el acceso del nuevo aparcamiento subterráneo del Mercado Norte. De esta manera, la UTE formada por AU Arquitectos y Ajo Taller de Arquitectura se encargarán del trabajo con un coste de algo más de 127.000 euros.

El concurso de ideas, que ganaron las firmas mencionadas, se aprobó en 2018 y la aprobación del proyecto de ejecución es de junio de 2022, por tanto, una parte relevante del trabajo es actualizar los costes a los precios actuales.

Los arquitectos tienen que plantear cómo se resolverá la conexión entre los sótanos del Mercado Norte con el futuro túnel de la calle Santander, ya que es una de las actuaciones que están recogidas en el proyecto 'Xpande', presentado por la alcaldesa a la sociedad burgalesa a finales del pasado enero.

También es necesario modificar los usos del edificio, ya que, al comercial más conocido, se sumará el administrativo para acoger dependencias municipales (Plan del talento) y de la Diputación Provincial.

Desde el grupo municipal del Partido Popular se había dicho en anteriores ocasiones que el objetivo con respecto a este proyecto para la plaza de España era lograr que hubiera grúas trabajando en el año 2026, sin acotar más el plazo concreto, pero en esta ocasión ya se habla de licitar la obra incluso este mismo año.

El pasado junio, el concejal de Urbanismo, Juan Manuel Manso, explicó que la idea de la gerencia que preside era compatibilizar los trabajos de actualización del proyecto con la elaboración de los pliegos para agilizar tiempos.

Túnel calle Santander

Por cierto, que ya se conoce que se ha presentado una sola oferta para redactar el proyecto del túnel de la calle Santander, aunque será este viernes cuando se pueda saber el nombre, después de que se reúna la mesa de contratación.

Mientras, al segundo de los lotes en los que se dividió el concurso para redactar el proyecto del túnel, el referido al plan de seguridad y salud de la obra, se han presentado 5 empresas. Este viernes se conocerán también quién firma las ofertas presentadas al procedimiento público.