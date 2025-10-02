La obra de ampliación del bulevar se encarecerá aproximadamente en 450.000 euros

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El equipo de Gobierno de Cristina Ayala ha autorizado inicio del procedimiento para redactar un modificado en el proyecto del tramo cuatro del Bulevar del Ferrocarril, que está actualmente en obras y con un grado de ejecución que supera el 90%.

La empresa adjudicataria ha solicitado un incremento de los precios en una actuación que deberá terminar a finales de año y se ha solicitado que incluya cinco aspectos que no estaban contemplados de inicio, según ha informado la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, tras la reunión semanal del equipo de Gobierno. En concreto, se solicita la prolongación de un drenaje que no se había detectado previamente y que debe hacerse a indicación de la Confederación Hidrográfica del Duero y se ha visto necesario "contener" una edificación colindante a este tramo que se encuentra en suelo urbanizable.

El modificado incluirá lo relativo a la aparición de capas del firme con una composición y capacidad que se considera inferior a lo previsto en el estudio geotécnico, así como a la necesidad de incluir iluminación con lámparas LED en el tramo que muere en la calle Villadiego.

Hay una serie de canalizaciones de Adif e Iberdrola, "que hay que modificar", como ha explicado la concejala, quien ha apuntado que el incremento del importe de la obra ascenderá a unos 450.000 euros (sin IVA), siempre por debajo del 20 por ciento que admite la ley para las modificaciones de proyectos de obra en ejecución.

Por otro lado, hace unas semanas se solicitó una ampliación del plazo de las obras que van hacia el barrio del Pilar porque queda pendiente la plantación de casi 500 árboles y arbustos que darán ese aspecto verde a esa parte del bulevar, igual que en todo el trazado. El resto está muy avanzado y de hecho se preveía abrir la parte que conecta con la calle Villadiego a lo largo del mes de septiembre. Sin embargo, no se ha hecho porque faltan de instalarse las luminarias tipo gota de agua que caracterizan al bulevar diseñado por Herzog y de Meuron.

Según informan fuentes municipales, ha habido un problema con el suministro de este tipo de luminarias, así como con los tensores que las sostienen y los técnicos han valorado que es mejor esperar a abrir el tramo hasta que cuente con la iluminación pertinente para evitar riesgos para los conductores y ciclistas, ya que coincide con la nueva rotonda 'a la holandesa'.