Así puedes seguir a El Correo de Burgos en Google Discover para mantenerte al día de toda la actualidad

Cada día millones de personas se informan de lo que sucede a su alrededor gracias a Google Discover, el recomendador de noticias, vídeos y contenidos de actualidad que está disponible tanto en dispositivos Android como iPhone (iOS) —próximamente también lo estará en ordenadores a través del navegador Google Chrome-.

Ahora, el gigante tecnológico ha anunciado importantes cambios en esta herramienta, permitiendo a los usuarios seguir directamente a los medios de comunicación que prefieran, entre los que se encuentra El Correo de Burgos. Con esta actualización, el buscador pretende darle más poder de decisión al usuario y le ofrecerá contenidos aún más interesantes, al priorizar entre sus recomendaciones las informaciones elaboradas por sus fuentes de información favoritas. Si nos sigues, no te faltarán nuestras noticias de última hora, reportajes en profundidad y el análisis de la actualidad tanto local como de la provincia.

Aunque la característica de "Seguir" aún tardará un tiempo en implementarse plenamente en Google Discover, te contamos cómo anticiparte para que sigas disfrutando de nuestros contenidos sin que tengas que buscarlos. Puedes hacerlo desde ya mismo.

Cómo seguir a El Correo de Burgos en Google Discover



Seguir a El Correo de Burgos en Discover es muy sencillo: puedes hacerlo directamente desde este enlace o pulsando en el siguiente botón:

Una vez te encuentres dentro de nuestro perfil tan solo debes clicar sobre “Seguir en Google”, y listo.

¿Qué es Google Discover y cómo funciona?

Discover es un recomendador de noticias que hasta ahora funcionaba según las preferencias que identificaba de cada usuario, fundamentalmente por sus patrones de navegación. El sistema utiliza algoritmos avanzados de inteligencia artificial para analizar el historial de búsqueda, sitios web visitados o la ubicación geográfica. Con estos datos, Discover selecciona y muestra contenido que probablemente sea de interés para cada persona, creando una experiencia informativa única y personalizada.

Ahora, con la nueva actualización anunciada por el buscador, Google dará más peso a las decisiones de los usuarios, permitiéndoles influir directamente en el contenido que reciban según las preferencias que se hayan establecido, siguiendo a medios específicos como El Correo de Burgos, combinándolos con lo que sugieran los algoritmos de recomendación.

Diferencias entre iPhone y Android para acceder a Google Discover



Acceder a Google Discover es un proceso sencillo, aunque presenta ligeras variaciones en función del sistema operativo de tu dispositivo móvil. Para los usuarios de Android, la forma más común de encontrarlo es deslizando la pantalla de inicio hacia la derecha, lo que abre una interfaz dedicada con el feed de Discover. Además, al abrir una nueva pestaña en el navegador Google Chrome desde un teléfono Android, el contenido de Discover suele aparecer automáticamente. Por otro lado, los usuarios de iPhone también pueden disfrutar de esta funcionalidad. Si tienen instalado el navegador Google Chrome, Discover estará disponible al abrir una nueva ventana. Sin embargo, si prefieren utilizar Safari u otro navegador predeterminado, será necesario instalar la aplicación oficial de Google, disponible de forma gratuita en la App Store, para poder acceder a este servicio de recomendación de noticias.

Sincroniza la experiencia en todos tus dispositivos



Para aprovechar al máximo las capacidades de personalización de Google Discover y, en particular, la nueva función de "Seguir" a medios como El Correo de Burgos, es fundamental haber iniciado sesión con una cuenta de Google. Esta vinculación permite que todas tus preferencias, los temas que sigues y los medios que has seleccionado, se mantengan sincronizados en todos tus dispositivos. Esto significa que, si cambias de teléfono móvil o utilizas una tableta, tu experiencia en Discover será consistente y no tendrás que configurar tus preferencias de nuevo. Además, esta sincronización será especialmente relevante cuando, en fechas próximas, Google Discover también esté disponible en los ordenadores, garantizándote una experiencia unificada y sin interrupciones en cualquier plataforma que utilices para informarte.

