Así ha celebrado la Policía Nacional su fiesta de los Ángeles Custodios en Gamonal

El comisario quiso cerrar esta etapa en Burgos en el barrio donde creció, a los pies de la Real y Antigua.

Publicado por Laura Briones Burgos

En su barrio, junto a las calles donde creció, jugó y se enamoró, y ante compañeros y familiares, el comisario jefe, Jesús María Nogales, se despedía de la provincia por cuya paz ha velado al frente de la Policía Nacional durante los últimos ocho años. Aprovecha la festividad de los Ángeles Custodios para presumir de equipo. Lo hacía a pleno sol y con la Real y Antigua de Gamonal como telón de fondo, emocionado, agradecido por el esfuerzo de una plantilla a la que invitaba a asumir la permanente fiscalización a la que su papel está sometido y a entenderla, junto a la autocrítica, como acicates para mejorar en una "profesión que tiene un plus de dureza, un plus de compromiso, pero que nosotros ejercemos con alegría porque tenemos esa vocación".

En el acto, que ha contado con la intervención de la Unidad de Música de la División San Marcial del Ejército de Tierra, se condecoraba a 14 agentes con la cruz al mérito policial con distintivo blanco (un inspector jefe, un inspector, un subinspector, dos oficiales de policía y nueve policías). En el apartado de personas ajenas al Cuerpo, se imponía este distintivo al jefe provincial de Tráfico, Raúl Galán, y al exrector de la Universidad de Burgos, Manuel Pérez Mateos. Además, se otorgaba por parte de la Comisaría Provincial un diploma con el título de Policía Honorario al Colegio de la Abogacía de Burgos y a la artista burgalesa Nohemy Ruth García.