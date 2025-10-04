Herida una joven en Burgos tras chocar con su patinete con un coche
El accidente se produjo en la glorieta de Hungría, junto a la calle Rosa Sensat
Una joven de 29 años ha resultado herida tras sufrir un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada en la que se alertaba del choque entre un patinete y un turismo en la glorieta de Hungría, en la confluencia con la calle Rosa Sensat.
En el aviso se pide asistencia para la conductora del patinete, de 29 años, que está consciente y que se queja de dolor en un costado.
El 1-1-2 avisó a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia para atender a la herida.