Herido un ciclista en Burgos tras chocar con un turismo
El accidente se produjo en la calle Juan Ramón Jiménez
Un ciclista de 56 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 13.07 horas en la que se alertaba del choque entre un turismo y una bicicleta en la calle Juan Ramón Jiménez en el que resultaba herido el ciclista, un varón de 56 años, que estaba consciente.
El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.