Herido un ciclista en Burgos tras chocar con un turismo

Un ciclista de 56 años ha resultado herido en un accidente en Burgos. El centro de emergencias del 1-1-2 recibía una llamada a las 13.07 horas en la que se alertaba del choque entre un turismo y una bicicleta en la calle Juan Ramón Jiménez en el que resultaba herido el ciclista, un varón de 56 años, que estaba consciente.

El 1-1-2 avisó del accidente a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar.