Trampa Estudio: Arte veinteañero en forma de serigrafía artesanal y fanzines

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

En un mundo dominado por la vorágine de la producción en masa y la tecnología, cada vez más los trabajos artesanales se han visto relegados a un segundo plano. Sin embargo, no todo está perdido. A pesar de las dificultades, aún hoy en día algunos artistas y artesano siguen apostando por conservar estos oficios manuales de gran valor técnico y de producción.

Es el caso de Gadea González y Álvaro Contreras, dos jovencísimos burgaleses de solo 22 años que han abierto las puertas de su pequeño taller de serigrafía e ilustración: Trampa Estudio. Ambos estudiaron el Bachillerato de Arte y después realizaron el Ciclo Formativo de Grado Superior en Ilustración en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de la capital burgalesa.