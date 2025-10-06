La apertura del parque del Parral podría producirse en noviembre

En primer término de la imagen, una de las puertas casi concluidas y al fondo se ve otra, junto a la Universidad de Burgos.SANTI OTERO

El parque del Parral no se abrirá como mínimo hasta bien entrado el mes de noviembre. Este es al menos el plazo que se baraja en la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos por las últimas conversaciones mantenidas con responsables de Patrimonio Nacional.

Antes debe realizarse una nueva reunión de la comisión de seguimiento de las obras en la que se revisará el estado de los trabajos de mejora ambiental, así como los términos del convenio firmado, entre el Ayuntamiento de Burgos y el organismo nacional en el año 2015, de acuerdo al cual la gestión y el mantenimiento del parque quedará, como antes de las obras, en manos de la ciudad.

En estos primeros días de octubre, se tratará de fijar la reunión para la segunda mitad del mes y es en esa cita donde se concretará la apertura del parque y su puesta a disposición de los burgaleses en una fecha todavía por precisar.

Existe un gran interés en conocer la evolución de los trabajos, ya que durante una visita de la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, el pasado junio a la ciudad, se indicaba que en agosto se daría por concluido el grueso de la obra. Sin embargo, todavía faltaban importantes actuaciones como es la colocación de las siete puertas que restringirán el uso de esta zona verde, como está fijado en el convenio. A lo largo del verano, se ha ido colocando alguno de estos cerramientos, como en la zona del paseo de la Universidad de Burgos, frente al módulo de atletismo, así como en la zona más cercana al Hospital del Rey.

«Nos tenemos que reunir y ver todo porque hasta que no se recepcione la obra y nos la entreguen, no podemos abrir el parque y octubre es muy precipitado», comenta Carlos Niño, responsable municipal de Medio Ambiente, a la vista de que todavía no se ha fijado fecha concreta para la reunión.

La idea municipal es mantener los términos del convenio y en este acuerdo viene contemplado de manera específica el cierre del parque en horario nocturno, si bien es una cuestión que se abordará por si es posible mantenerlo abierto las 24 horas del día, ya que todavía se está estudiando desde el Ayuntamiento de Burgos la manera de gestionar la apertura y el cierre, por la amplitud del parque se tiene que estar seguro de que no queda nadie en el interior. «Se hablará de todo, se verá si algo se puede mejorar y el acuerdo deberá tomarse entre ambas partes», precisa el concejal popular.

Una vez que la obra se recepcione y se entregue a la ciudad, ya será el Ayuntamiento de Burgos el que se encargará de la conservación del parque en su conjunto, a través de la empresa que gestiona el mantenimiento de parques y jardines.

El parque del Parral se cerró en mayo de 2024 para el desarrollo de una importante actuación medioambiental que tenía establecido un presupuesto de 1,5 millones de euros. El plazo de ejecución de los trabajos se fijó en 12 meses, que se han cumplido ampliamente cuando, a octubre de 2025, sigue sin abrirse al público. El pasado mayo fuentes de Patrimonio Nacional ya advertían que las abundantes lluvias que cayeron la pasada primavera habían ralentizado los trabajos. Además, explicaron que los últimos cerramientos en colocarse serían los que se han habilitado para el acceso de los vehículos de obra y, por tanto, no será hasta las últimas semanas de ejecución del proyecto cuando se instalen para evitar posibles deterioros. Por ejemplo, una de las que se ha usado para el paso de maquinaria es la que se ubica en las cercanías del Hospital Militar, en la confluencia con la avenida Palencia y el paseo de los Comendadores.

La parte central del proyecto para renovar todo este parque ha sido su recuperación paisajística y a lo que se ha destinado más recursos económicos. En este sentido, las labores se centraron en la plantación de 300 nuevos ejemplares de arbolado de «varios tamaños» que se han incorporado a la flora existente en este ecosistema, así como otros 4.000 arbustos de pinar, dehesa y bosque, que ocupan una superficie aproximada de 2.070 metros cuadrados.

El parque va a contar con islas de biodiversidad que estarán configuradas a partir de troncos y tocones repartidos por esta zona verde tan querida por los vecinos de Burgos. Además, se colocaron varias casetas de nidificación para las aves.

Por lo demás, se han renovado los cenadores donde comer o merendar y se ha instalado un parque de Calistenia, si bien el infantil, que estaba concretado en el proyecto, no se ha colocado. Una cuestión sobre la que se preguntará en la reunión prevista para finales de este mes, como indica Niño.