Los meses de julio y agosto elevan los avisos por agresiones y peleas

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Las fiestas de verano que se acumulan en la provincia de Burgos, especialmente en el mes de agosto y también en los primeros fines de semana de septiembre, son también un foco potencial de peleas y agresiones. Un verano, según las fuentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad consultadas, que ha sido menos ajetreado que otros en cuanto a denuncias e intervenciones.

Eso no quita que haya habido detenciones por agresiones graves, como las registradas en septiembre en las fiestas de Quintanilla Vivar, que se saldó con un menor con la mandíbula fracturada, o en las de Villariezo, con un joven con la nariz rota, que saldaron con cuatro detenidos por la primera agresión y uno por la segunda por parte de la Guardia Civil. O las seis detenciones, también realizadas por la Guardia Civil, por una agresión múltiple, entre ellos al teniente de alcalde, en las fiestas de Roa, a mediados del pasado mes de agosto.

Esta última agresión se produjo en la madrugada del 17 de agosto, el fin de semana en el que hay más fiestas patronales repartidas por la provincia. Durante esos días, con puente incluido al ser viernes el día 15 de agosto, el centro de emergencias del 1-1-2 recibió llamadas por agresiones desde Sandoval de la Reina, la ya mencionada desde Roa, y Briviesca. Mientras que los avisos por peleas en esos días llegaron desde Melgar de Fernamental, Briviesca, Villarcayo, Arcos y Pradoluengo. En estos avisos no se incluyen los que entraron desde Burgos capital o desde Miranda. Solo en el mes de agosto, el centro de emergencias del 1-1-2 recibió 98 avisos por agresiones en la provincia. Dejando fuera de la lista a Burgos, Aranda y Miranda, que acumulan lógicamente el grueso de los avisos, el 1-1-2 recibió llamadas de 31 localidades diferentes de la provincia de Burgos por agresiones.

Del mismo modo, fueron 28 los municipios desde los que entraron llamadas por peleas durante el mes de agosto. De hecho, agosto es, hasta la fecha, el mes en el que se han registrado más avisos por agresiones y peleas. En el caso de las llamadas por peleas, junio fue el segundo mes con más avisos, al contabilizar 55, mientras que en el caso de las agresiones, en junio alcanzaron las 84, según los datos facilitados por el 1-1-2. Entre julio agosto, solo en la capital el 1-1-2 recibió cerca de 90 avisos por agresiones, mientras que superaron los 60 avisos de peleas.

En lo que va de año, Burgos capital ya supera los 280 avisos por agresiones, mientras que las peleas suman más de 250 alertas. Los escenarios de este tipo de incidentes siguen siendo los habituales, con la calle Briviesca y las Bernardas como las dos zonas de ocio nocturno en las que se registra el mayor número de avisos por peleas, seguidos muy de cerca por la zona de ocio de las Bernardillas, así como el entorno de las Llanas y la Flora.En el caso de las agresiones, el mayor número de avisos se produce en las Bernardas, seguido por las Llanas y las Berndardillas.

En Aranda, se han registrado un centenar de avisos por peleas y agresiones, con la calles Hospicio, Pizarro y Santiago como las que suman más alertas. En el caso de Miranda, también han sido un centenar los avisos por peleas y agresiones, con las calles Juan Ramón Jiménez y Ramón y Cajal como las zonas que acumulan el mayor número de incidentes.