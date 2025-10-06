Solo el 15% de las empresas de Castilla y León vende de forma online

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«El comercio online está despegando, pero aún tiene mucho recorrido». Así lo asegura Diego Tamayo, uno de los responsables de Difadi, empresa burgalesa que ha desarrollado el primer Estudio sobre Ecommerce en B2B y B2C de Castilla y León. Para desarrollar el documento, la firma ha entrevistado a más de cincuenta empresas de diversas provincias de la Comunidad y de diferentes sectores.

«Este estudio nos ha permitido conocer con detalle el estado del comercio electrónico en Castilla y León, que presenta un doble escenario: la mayoría de empresas aún presentan bajos niveles de digitalización, pero existe un enorme potencial de crecimiento y consolidación en el canal online para aquellas que han decidido apostar por ella», añade Francisco Del Olmo, responsable de Difadi.

El estudio desvela que solo el 15% de las empresas de la región vende de forma online. De las que lo hacen, seis de cada diez facturan por este canal menos del 10% de sus ventas. Lo que «nos deja ver un bajo nivel de digitalizació». Sin embargo, «la mitad de ellas espera crecer este 2025 en este ámbito» por lo que «el potencial de crecimiento es enorme y la digitalización es ya una necesidad».

En cuanto a los modelos de negocios, el informe recoge que el 75% de las empresas venden al cliente final (B2C) mientras que solo el 6% vende a otras empresas (B2B). «Es precisamente en este formato donde podemos encontrar una palanca de crecimiento, especialmente para sectores como el industrial y o el agroalimentario, que tienen un gran peso en la Comunidad», apunta Del Olmo, quien asevera que «tenemos mucho músculo productivo y talento, pero falta conectar el potencial con los canales digitales».

De hecho, en la mayor parte de las empresas que se utiliza el comercio online «se dedican pocos recursos humanos a dicha labor». El documento señala que «seis de cada diez empresas con Ecommerce funcionan con una sola persona», mientras que «solo el 12% cuentan con más de cinco miembros dedicados al canal online».

Por eso «es necesario fortalecer los equipo digitales y tratar de atraer talento especializado», afirma Tamayo. Y es que «sigue siendo difícil encontrar perfiles profesionales para cubrir estas necesidades».

Más ahora que ha entrado en el tablero de juego la Inteligencia Artificial y es que una de cada cuatro empresas aún no la utilizan. Cuatro de cada diez utilizan esta tecnología para generar contenidos, el 18% para realizar email marketing, el 11% para hacer recomendaciones de producto y solo el 6% en chatbots y atención al cliente. «La IA ya no es futurista. Es una herramienta que nos permite mejorar la productividad y las ventas y destinar los recursos humanos a otras facetas más importantes», añade.

También la internacionalización es una asignatura pendiente de las empresas de la Comunidad. Casi siete de cada diez empresas solo venden en el mercado nacional. «Un 33% están exportando principalmente a Portugal y Francia por cercanía y porque la forma de venta es muy similar a la española», apunta Tamayo, quien recuerda que «la internacionalización digital es una oportunidad inmediata para crecer sin fronteras» y para ello «los marketplaces se perfilan como claves».

Como conclusión, los responsables de la empresa burgalesa señalan en su estudio que el Ecommerce «está en un momento clave en Castilla y León, con mucho potencial y una mentalidad más abierta».

Las reticencias de las empresas a lanzarse a la piscina son variadas, pero «el miedo a los cambios de los responsables de dirección de las firmas tiene mucho peso en la resistencia a dar el salto» porque «la inversión necesaria para hacerlo dista mucho de ser una cuantía elevada», apunta Tamayo, quien añade además «una falta de digitalización interna de las propias empresas previa a dar el salto al comercio online». Los responsables de Difadi lo tiene claro que «las empresas que apuesten hoy por digitalizarse serán las que lideren el mañana».

En primera persona

«No usar Ecommerce en tu empresa implica estar fuera del mercado». Así lo aseguró Jorge Frías, director de proyecto de la firma burgalesa Superpet. Una afirmación que comparte Miguel Alija, gerente de la empresa leonesa Ecopc. Ambos pusieron sobre la mesa la importancia de la digitalización y de la apuesta clara por el comercio online para «crecer y mejorar las ventas».

Estas dos empresas son el claro ejemplo de cómo el Ecommerce permite «a través de los datos mejorar las cifras de tu empresa», apunta Frías, quien aseguró que su empresa- dedicada a la venta de productos para mascotas- empezó «probando con la venta en marketplace para después invertir en una web propia». Ese salto «nos ha permitido mejorar la experiencia de compra y ahora tenemos una base de 150.000 clientes. De ellos, el 60% es cliente recurrente».

En Ecopc la historia es similar. «La mitad de nuestro equipo profesional desarrolla labores de marketing y ventas online y esto ha supuesto que en un año el 70% de nuestras ventas hayan pasado de darse en un marketplace a hacerlo en nuestra propia web», señala Alija, quien avanza que la firma vende al año 40.000 equipos reacondicionados.

«Desarrollar un comercio sin tecnología es estar muerto porque no sabes dónde están tus márgenes de ganancia y de mejora», sentencia Frías.