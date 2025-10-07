El PSOE critica la falta de avances en el traslado de la Gerencia de Justicia a la avenida de la Paz

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista critica la «falta de gestión» del equipo de Gobierno del PP para solucionar dos problemas aparentemente sencillos en el área de Servicios Sociales. La concejala Sonia Rodríguez se ha centrado, en esta ocasión, en la falta de avances del traslado de la Gerencia de Justicia a unos locales municipales en la avenida de la Paz, que permitan la ampliación del centro cívico San Juan, y en el abandono de los huertos de ocio de Fuente Bermeja.

La edil ha explicado que el expediente del traslado de la Gerencia de Justicia ha ido y ha vuelto a Servicios Sociales, pasando por el área de Patrimonio municipal, sin que se haya completado la cesión del local al Gobierno central, una cuestión que el PSOE dejó avanzado en el pasado mandato. «No se han atendido los requerimientos del Ministerio de Justicia para concluir con el expediente», añadía Rodríguez, que recordaba que existe partida ministerial para afrontar la rehabilitación de la entreplanta de la avenida de la Paz, número 28, y que así se ubique en esos despachos, de 800 metros cuadrados, la Gerencia de Justicia.

Mientras no se den estos pasos, esas dependencias siguen compartiendo espacio en el cívico de San Juan, 600 metros cuadrados, que son necesarios por «las apreturas» que sufren los trabajadores de Servicios Sociales. «Es incompresible e incluso irritante que una cuestión aparentemente tan fácil como un convenio de cesión lleve parado dos años y cuatro meses, a pesar de que la alcaldesa se comprometió a impulsar esta actuación hace un año», manifestó Sonia Rodríguez.

En cuanto a los huertos de Fuente Bermeja, la edil socialista aseguró que de las 63 parcelas que están a disposición de los particulares, apenas hay 12 utilizadas por vecinos de la zona de San Pedro de la Fuente, por las malas condiciones en las que se encuentran. Así, recordó, que no se ha impulsado el procedimiento negociado sin publicidad para dotar a ese espacio de una caseta que permita a los usuarios tener unos aseos, unos vestuarios y guardar sus herramientas. «Hasta tal punto llega la falta de atención a estos huertos de ocio que no tienen ni un punto de luz para cuando se echa la noche», lamenta la socialista, que recuerda el trabajo realizado en el anterior mandato para habilitar más huertos en otra zona de la ciudad, al margen de los que están en el huerto de Don Ponce.

Rodríguez se pregunta si es que el equipo de Gobierno pretende dejar morir este espacio. Según afirmó: «Esperamos que no se trate de un abandono consciente o deseado».

La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, contesto a ambas cuestiones a posteriori. Sobre el traslado de la Gerencia de Justicia aseguró que «no hay plazos todavía» porque no se ha trasladado toda la documentación. En relación con los huertos de ocio, aseguró que el procedimiento para contratar la caseta, mediante un negociado sin publicidad, «sigue su curso».