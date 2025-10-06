El PSOE critica que no incluyan más descuentos para jóvenes en los abonos deportivos de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista lamenta que el equipo de Gobierno no haya incluido algunas de sus propuestas en relación con la modificación de la ordenanza 411 que regula los precios públicos de las instalaciones deportivas en relación con incorporar descuentos para los jóvenes. «Queríamos que cambiasen las edades y los porcentajes de bonificaciones para jóvenes que no están trabajando para que puedan desarrollar una actividad deportiva en la ciudad», explica el concejal Julián Vesga, que entiende que una vez que se emprende un cambio en una norma local se debe ser más ambicioso de lo que ha sido el PP.

El socialista recuerda que les pidieron propuestas para mejorar la ordenanza, pero no han sido incluidas, a pesar de haber presentado «un documento extenso, argumentado y bien defendido». En estos momentos, existen descuentos para niños de entre 5 y 14 años y después de esta franja de edad entre los 15 y los 22 años también está contemplada una menor cuantía en el pago anual del abono deportivo. A partir de los 23 años y hasta los 64, solo existe un precio único de 90,10 euros anuales. Por tanto, los socialistas entienden que cabía aprovechar la modificación de la ordenanza, que podría ir al Pleno de octubre, «para ir un poco más allá».

El pasado jueves en Junta de Gobierno, la portavoz municipal, Andrea Ballesteros, explicó los cambios incluidos vinculados con las bonificaciones para los clubes deportivos de base a la hora de utilizar las instalaciones municipales, así como a eliminar la diferenciación de precios entre empadronados y no empadronados, esta última vinculada a una sentencia judicial.