Servicios Sociales aprueba el segundo Plan de Igualdad de Burgos

La Gerencia de Servicios Sociales ha aprobado, con el voto a favor de PP y PSOE, el segundo Plan de Igualdad de Oportunidades y prevención de la Violencia de Género que tiene vigencia entre 2025 y 2031. La presidenta del consejo de administración, la concejala Mila del Campo, ha explicado que el Ayuntamiento ha contado con la financiación de la Junta de Castilla y León para desarrollar este trabajo, elaborado por la Unidad de Igualdad de la Universidad de Burgos.

Los ejes estratégicos de este plan se basan en la necesidad de incorporar en todas las políticas y en el presupuesto municipal la promoción de la igualdad. «Se pretende promover la coeducación y la prevención de estereotipos fomentando la igualdad en el acceso a puestos de trabajo, así como promover la reorganización de los cuidados en el hogar», ha concretado Del Campo, que es partidaria, como indica este trabajo, de impulsar la presencia femenina en la vida pública, profesional y cultural.

Por otro lado, la concejala popular ha informado de que el Ayuntamiento de Burgos ha saldado la deuda contraída con la asociación Saltando Charcos, que se venía encargando de la gestión del programa ‘Construyendo mi futuro’. Además, se han justificado varios convenios con las asociaciones Cocemfe, Prosame y Secretariado Gitano.