Las Aulas de Medio Ambiente forman más de cien hogares verdes ¿quieres ser uno más?

170 familias ya han adquirido los hábitos para ser más sostenibles en su día a día. Se trata de los participantes en el programa Hogares Verdes que está a punto de iniciar su cuarto año. «Desarrollamos un programa personalizado de formación y actividades prácticas para poder crear cambios de hábitos, se dice que si mantienes un cambio durante 21 días se convierte en un nuevo hábito y el objetivo es reducir consumos y también costes», explica la coordinadora del programa Hogares Verdes, Carmen Nogueira.

Rueda de prensa de valoración sobre el programa Hogares Verdes del Aula de Medio Ambiente de Fundación Caja de Burgos.

La iniciativa se lleva a cabo en las Aulas de Medio Ambiente de Fundación Caja de Burgos en Burgos, Palencia y Valladolid. Este año, además, se va a dar el salto al mundo rural y global. «En esta nueva edición se plantea que las actividades complementarias del programa estén disponibles en la web de manera abierta, no solo para los participantes en el programa, y también queremos llevar los talleres sobre eficiencia energética ene l hogar al mundo rural a través de los Interclubs», señaló la responsable del área de Cohesión Social y Medio Ambiente de la Fundación Caja de Burgos, Carmen Hernando.

Consejos para convertir tu casa en un hogar verde

Los talleres plantean hábitos prácticos para poder notar en el hogar las ventajas de la sostenibilidad y el consumo responsable. Entre los tips para reducir el consumo está en aprovechar lo que se necesita cuando se necesita. Por ejemplo, recoger el agua antes de que la temperatura es la deseada para la ducha en un cubo o garrafa de plástico que se puede utilizar después para fregar el suelo, aclarar los platos o regar las plantas. «Se ahorran una gran cantidad de litros de esta manera porque es una media de un litro por persona en un hábito diario y se nota», aclaró Noceda.

Otro consejo. Regletas con interruptor de la luz o temporizadores de enchufe. «¿Para qué necesitamos tener el wifi encendido de madrugada si estamos todos durmiendo? Apagar la regleta para cerrar el standbye de todos los aparatos o tener un temporizador que mágicamente apaga y enciende el enchufe permitirá reducir el gasto de energía », señaló.

Hogares compartidos, hábitos sostenibles

En el programa han participado familias, este año unas 92 en las tres provincias de Castilla y León donde se ha habilitado la iniciativas, pero también hogares singulares. Un ejemplo son las tres viviendas compartidas por 12 voluntarios que participan en un programa europeo de Amycos. «Nos decían que eran hábitos muy prácticos para el consumo de energía, y la gestión de residuos y en cuanto a los costes de los inmuebles se han reducido el pago en electricidad y agua pero además nos permite cumplir con nuestro plan estratégico de transición justa global que aplicamos en los países donde estamos pero también aquí», señaló el presidente de Amycos, Andrés Amayuelas.

En Prosame la experiencia también ha sido positiva. Se han integrado en el programa Hogares Verdes cuatro viviendas con dos usuarios por inmueble y «están muy contentos porque hemos aprendido formas de ahorrar en la factura y se produjeron cambios en las casas porque pasaron de depositar toda la basura junta a tener separados los residuos y nos ayuda a que vean que los recursos se agotan y no se puede malgastar», remarcó el trabajador social de Prosame, Rubén Reguera.

Estrategia

El programa Hogares Verdes acompaña a las familias de manera personalizada ofreciendo formación e intercambio de experiencia y materiales informativos. Se realiza con dos charlas presenciales, las del cuatro año del programa se llevarán a cabo el próximo 16 de octubre en Burgos a las 18 horas en el Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos de la Glorieta Ismael García Rámila. También se desarrollan seis sesiones prácticas, que este año serán abiertas y están disponibles en internet. Además este año habrá talleres y actividades prácticas y charlas sobre eficiencia energética en el hogar en el mundo rural.

Los resultados son tangibles, porque las familias que participan ceden las facturas al inicio y al final del programa viendo cómo han resultado la aplicación de hábitos de hogares verdes. A nivel global se han obtenido un 8% de reducción del consumo de electricidad, la misma cantidad de energía que tendría el frigorífico funcionando un año y medio. Han ahorrado un 9% en los consumos de gas que es la cantidad de energía necesaria para que la lavadora esté funcionando durante siete meses. Y se ha reducido el gasto de agua en un 7%, cantidad con la que se podrían llenar 17 bañeras.

