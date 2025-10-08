Agricultores y ganaderos vuelven a las calles: "Nos vamos a la ruina pese a una cosecha histórica"

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Aviso a navegantes de la Unión de Campesinos de Burgos (UCCL): "Nos vamos a la ruina". No es la primera vez que alertan de la situación crítica que acecha al sector primario, lo "lamentable", subrayan, es que este mensaje llegue "incluso en un año de cosecha histórica".

Sobran, pues, las razones, consideran, para salir de nuevo a la calle a reclamar un apoyo que en la coyuntura actual es vital "para todos, para los que nos dedicamos a esto y también para el conjunto de la sociedad", advertía la presidenta de la agrupación, Susana Pardo. "Si caemos nosotros, caemos todos. No habrá grano, ni ganado, ni alimentos de calidad. Es un sector estratégico y tiene que estar bien", sentenció por su parte el vicecoordinador de UCCL en Castilla y León, Juan Antonio Arlanzón.

Lamentaba Pardo, para empezar, que la buena producción de esta campaña de cereal no se traducirá en rentabilidad para las explotaciones. Cifró los costes de producción entre 600 y 1.000 euros por hectárea, "mientras que los ingresos apenas alcanzan 960 euros en las zonas más productivas", por lo que "o se gana muy poco o se trabaja a pérdidas".

Al respecto, la responsable provincial de la UCCL reprochó que los precios de los productos agrícolas se han desplomado mientras los costes "siguen disparados y los consumidores pagan cada día más caro en el supermercado". Criticó, además, la falta de control sobre los precios en la cadena alimentaria y las importaciones de terceros países que "no cumplen las mismas exigencias" que la producción europea. "Dicen que hay inspecciones, pero la realidad es otra", añadía.

Pardo se refirió también a las consecuencias en el campo local de decisiones de carácter internacional, como las impulsadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, instigador del rearme de la UE. "Hay que gastar más en defensa y en Europa eso se hará a costa de recortar al sector primario", auguraba.

Para denunciar estas circunstancias que atenazan a un sector crucial para la economía de la comunidad y para el abastecimiento de bienes de primera necesidad de todo el país, la organización convoca una movilización el próximo 16 de octubre a las 11.30 horas frente a la Delegación de la Junta de Castilla y León en Burgos. Será la primera de una serie de protestas "para exigir soluciones reales" a los problemas del campo a todas las administraciones competentes, desde la Consejería de Agricultura, que será la destinataria de esta cita, hasta el Gobierno nacional o la Unión Europea.

En esta ocasión, la Unión de Campesinos trasladará una serie de reivindicaciones muy concretas vinculadas con ámbitos en los que el equipo de Mañueco tiene 'mando'. Así, Pardo avanzó que exigirán el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, para garantizar precios justos que cubran los costes de producción, o una mayor flexibilidad en los ecorregímenes de la PAC, tras un año marcado por los pedriscos -cuyos efectos van más allá de la temporada en cuestión- y enfermedades como el mildiu, que no están cubiertas por el seguro agrario. "Lo que no es asegurable tendrá que ser indemnizable", opinó.

Además, la UCCL reclamará en su concentración ayudas directas al viñedo y "control sobre las nuevas plantaciones en las denominaciones de origen, ante la pérdida de rentabilidad del sector vitícola". "Llevamos mucho tiempo solicitando medidas para evitar una caída general, y ya está aquí, antes incluso de lo esperado", indicaba al respecto Arlanzón.

Reducir la burocracia y ganar agilidad administrativa, acabando con las inspecciones que llegan con un retraso "de hasta dos años" y generan indefensión a los agricultores, proteger las tierras de labor frente a macroproyectos eólicos y solares, para evitar la pérdida de suelo agrícola productivo, cumplir los compromisos en materia de control del lobo y reforzar el diálogo permanente con las consejerías de Agricultura y Medio Ambiente sobre las restricciones de trabajo en época de calor, "que han de ajustarse a la ley", y sobre la gestión de incendios, reclamando que se escuche más al sector antes de imponer prohibiciones "que no siempre responden a la realidad del campo", completan el listado de peticiones que elevará a la Junta el próximo 16 de octubre la UCCL. Sola o acompañada, ya que invitaba al resto de organizaciones agrarias a sumarse, incluso al conjunto de consumidores, afectados también por unos problemas que "nos están machacando y, si nada lo remedia, acabarán con el sector en pocos años", insistía el dirigente.

El vicecoordinador regional tiene muy claro quiénes son los culpables de esta situación: "Europa nos está matando, el Gobierno nos incinera y la Junta de Castilla y León nos entierra". Denunció en concreto la "inacción" de la administración autonómica y advirtió que la falta de rentabilidad mencionada por Pardo expulsa a miles de profesionales del campo: "En los últimos quince años el sector ha perdido 12.000 productores en Castilla y León, un 25% del total. En cinco años, con las jubilaciones que hay previstas, no quedará nadie".

Recordó al hilo que los jóvenes no pueden incorporarse al campo por los elevados costes y la falta de futuro: "¿Dónde están las ovejas? Ya no hay porque son un lujo. ¿Quién puede comprarse un tractor de 200.000 euros o una cosechadora de 400.000? Es imposible entrar en este sector y los que estamos seguimos por vocación, porque amamos nuestras tierras".