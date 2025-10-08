Así ha cambiado Burgos en los últimos cien años

Un paseo fotográfico por los últimos cien años de la vida, la cultura y la historia de Burgos y su provincia. Eso es lo que el lector encontrará en el libro ‘Photo Club. Burgos desde la fotografía de Gonzalo Miguel Ojeda’, que ha editado la Diputación de Burgos.

Imagen incluida en el libro.ECB Investigación y selección El ejemplar aborda el estudio de la colección de casi veinte mil imágenes que se conservan en el Archivo Provincial del Monasterio de San Agustín. Una ingente cantidad de fotografías que los investigadores Mar Chicharro Merayo, Fátima Gil Gascón, Julián Hoyos Alonso, Ainara Miguel Sáez de Urabain, Rubén Olalla Martín, Ana M. Peña Varó y María José Zaparaín Yáñez, han resumido en 435 imágenes y 395 páginas, coordinados por la catedrática de Historia, Lena S. Iglesias, y el profesor de la Universidad de Burgos, Miguel Ángel Moreno Gallo.



Imagen incluida en el libro.ECB La historia de Photo Club Gonzalo Miguel Ojeda fundó en 1923, junto a su esposa, May Wancke, el establecimiento Photo Club, dedicado a la comercialización de material fotográfico para aficionados y profesionales. «Lo que comenzó siendo un pequeño negocio acabó convirtiéndose en una enorme colección de imágenes atesoradas durante cuarenta años de recorrido y en una escuela en la que aprendieron conocidos fotógrafos burgaleses», apuntó Moreno Gallo. Photo Club funcionó en Burgos entre 1923 y 1975. Las fotografías fueron adquiridas por la Diputación en 1978 y en ellas «se pueden observar los cambios que se han producido en la capital y en la provincia a través de las imágenes de la colección, el urbanismo, la Guerra Civil, el papel de la mujer en la fotografía, la imagen proyectada a través del archivo y el patrimonio histórico, cuyo fondo ocupa más de la mitad de la colección», entre otras cuestiones.

Imagen incluida en el libro.ECB Una ventana a nuestra idéntidad Se trata, sin duda, «de un repertorio espléndido no solo por la documentación, sino por haber conservado una imagen de acontecimientos oficiales y particulares, de retratos y reportajes de diversos temas y de cientos de matices de nuestra historia», apuntó Iglesias. Y es que el ejemplar «nos ha permitido avanzar en el conocimiento de nuestra historia y en sus características, profundizando en nuestra identidad», añadió.