La creación de la línea de tratamiento de la fracción orgánica de residuo en el CTR arrancará este mes

La remodelación del Centro de Tratamiento de Residuos de Cortes «ya está en marcha». Así lo aseguró el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, quien calificó de «buena noticia» que «por fin se esté sacando adelante un proyecto que permitirá mejorar unas instalaciones obsoletas y muy deterioradas».

Hoy se ha dado aprobación al proyecto y la asignación de directores de obra para crear la línea de tratamiento de la fracción orgánica del contenedor marrón. «Es la parte que tiene financiación y nos urgía el inicio de los trabajos». El contrato «ya está adjudicado y esperamos que las obras arranquen este mes o como mucho a inicios de noviembre para cumplir con los plazos marcados por la subvención». Tiene un presupuesto de 1,7 millones.

Cabe recordar que la obra cuenta con varios contratos. El primero está centrado en la adquisición de maquinaria móvil y cuenta con un presupuesto de 1,17 millones de euros. «Este contrato lleva meses en ejecución, aunque aún falta algún elemento por incorporar», apuntó Niño. Por otra parte, en su momento se dio el visto bueno a un contrato menor de 41.00 euros destinado a la preparación de soleras y suelos del CTR de cara al proyecto final.

Finalmente, la parte del contrato referida a la redacción del proyecto y las obras de remodelación del CTR ya está en la Plataforma de Contratación. Se trata «del grueso de la intervención» y cuenta «con un presupuesto de licitación de 12,83 millones de euros» y 16 meses de ejecución. Niño apuntó que «estará a punto de licitarse para que las obras comiencen a inicios del año 2026».

Alternativas a la incineradora

Ahora el objetivo de trabajo es buscar alternativas a la incineradora. «Hay varias opciones y aunque la más sencilla sería llevar todo a vertedero, la normativa limita la cantidad de residuo», apuntó Niño, quien avanzó que «ya estamos trabajando con Somacyl para buscar opciones de tratamiento a ese resto que no se puede tratar en el CTR». «Buscaremos la vía más económica y medioambientalmente más sostenible», apuntó.

Entre las posibles opciones, el edil popular señaló que Somacyl baraja crear una planta de biometanización en Valladolid que daría servicios a varias provincias y «se podría llevar allí». Por otro lado, si finalmente se crea la incineradora regional, «podría ser otra opción». En cualquier caso, una vez que se conozca la solución definitiva, «habrá que realizar el encargo a Somacyl para la modificación de la encomienda de gestión del centro y posteriormente la modificación de la autorización ambiental, algo que debe hacer la Junta de Castilla y León».