Ayala acusa al PSOE perseguir «una especie de lapidación» con la comisión de las gastronetas

La alcaldesa, Cristina Ayala, confirma que el grupo municipal popular no regresará a la comisión de seguimiento sobre la gestión de la feria de gastronetas de San Pedro por parte del trabajador eventual del PP, Francisco Salvador. La líder del equipo de Gobierno critica abiertamente que el PSOE solo está empeñado en que ella declare en esa comisión «para hacer un barrido a los dos años de Gobierno del PP con cuestiones que han sido exitosas».

La regidora municipal insiste en que la oposición, incluye a PSOE y a Vox, está persiguiendo «una especie de lapidación cuando no ha habido la más mínima ilegalidad ni irregularidad». Reta al resto de concejales a que expliquen cuáles han sido las ilegalidades y considera que, por mucho que el PSOE pretenda sentar cátedra, son solo sus opiniones políticas.

El punto de vista de Ayala, compartido con los cuatro ediles que formaban parte de la comisión (Yolanda Barriuso, Ángel Manzanedo, Carlos Niño y Carolina Álvarez) es que en la sesión de este miércoles se quiso investigar sobre algo que no existía: la ubicación de gastronetas en el Andén el pasado San Pedro.

«Me parece gravísimo que haya dos sesiones sobre este tema y luego es impresentable el tono utilizado, con insultos a la presidenta de la comisión», añadió, para calificar de pantomima la comisión de investigación. Ayala no ha querido desvelar si comparecerá o no, «cuando me llamen se verá», dijo, a la vez que insistió en que el PP no regresará. Así, se refirió al coste económico que tiene cada sesión porque a cada concejal cobra «140 euros» por su tiempo, más los recursos de grabación y el tiempo de los técnicos municipales a los que se está haciendo declarar.