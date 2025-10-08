El PP dinamita la comisión de investigación de las gastronetas y el PSOE le acusa de irresponsabilidad

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

La comisión de investigación vinculada a la feria de gastronetas de San Pedro y a la labor de los trabajadores eventuales de los grupos políticos municipales, en este caso centrada en la figura de Franscisco Salvador, vivió una sesión que el PP calificó como "paroxismo de lo ridículo" y el PSOE "de esperpéntica".

Todo transcurría con cierta normalidad con las comparecencias fijadas para este miércoles, cuando el PP declinó preguntar al empresario Daniel Pérez, de la Burgoneta, para realizar un discurso, en el que tomó la palabra la presidenta de la comisión, la concejala popular Yolanda Barriuso. Visiblemente enfadada explicó que no tenía ningún sentido una cita dedicada a analizar si había habido food-trucks en el Andén 56, cuando el procedimiento de la feria en este lugar quedó desierto y, por tanto, para el PP "se estaban analizando hechos inexistentes". Desde el equipo de Gobierno, anuncian su intención de no regresar porque "la pinza Vox-PSOE ha transformado la comisión en un auténtico circo para sembrar sospechas sobre la gestión del PP".

Los socialistas, por su parte, acusan de irresponsables a los concejales del PP, ya que la comisión se celebra motivada por un acuerdo plenario que "han volatilizado". Desde el punto de vista del PSOE, su interés en esclarecer los hechos denunciados por un hostelero, Alvar Barriuso, que acusó al trabajador del PP, Francisco Salvador, de presionarle para que retirara su solicitud de un puesto en la feria de food trucks del parque de la Isla.

Más en concreto, en relación con la existencia de feria de gastronetas en el Andén 56, desde el PSOE acreditaron con varias fotografías que hubo barras y una jaima en la que se sirvieron perritos calientes a cargo de la 'Burgoneta', la empresa que había solicitado participar en la feria que, en un principio, se iba a desarrollar en el Paseo de la Isla, pero que se suspendió ante las sospechas sobre el procedimiento que se llevó a cabo para su desarrollo. La cancelación se produjo cuando la alcaldesa, Cristina Ayala, pidió a esta trabajadora municipal que viniera desde su casa al Ayuntamiento para redactar una resolución que dejó sin efecto la concesión del espacio público a los hosteleros que seis horas antes había firmado, según quedó acreditado en la anterior sesión de la comisión de investigación.

Desde el PSOE, que tiene voluntad junto con Vox de seguir adelante con las pesquisas, expresan que está quedando acreditado "que las cosas se hicieron de aquella manera". De hecho, dan por comprobado, a pesar de que faltaba documentación en el expediente, que existió una solicitud de varios empresarios el 9 de junio para colocar oferta gastronómica en el Andén y queda sin resolver porque se presentó fuera de plazo. "Sin resolver aquella solicitud allí, de verdad, hubo barras o jaimas y ya no sabemos si fue en espacio privado o público, pero el Ayuntamiento hizo la vista gorda en cualquiera de los casos", aseguró Nuria Barrio, que señaló "que nadie controla ni supervisa si esto está dentro de la norma, y dentro del contrato que tienen los señores que gestionan la sala Andén".

Uno de los comparecientes en la sesión fue Santiago Mancho, gestor del Andén 56, que afirmó que no hubo gastronetas, pero no pudo negar la existencia de esa jaima que se ubicó en la terraza de su local. Desde su punto de vista, tiene "licencia" y "potestad" para poner esas jaimas. "Estoy autorizado para dar comida en mi terraza", aseguró. Desde el PSOE le hicieron ver que no puede subcontratar ese espacio a otra empresa.

Mancho contó que conoce, por motivos personales, a Francisco Salvador, pero que no ha mantenido ninguna relación laboral. "¿Le ha llamado para alguna gestión?", le preguntó el concejal de Vox, Fernando Martínez-Acitores. "Yo necesito tratar con personas para llegar a un objetivo, nunca se me ha dirigido para decirme que haya gastronetas o qué grupos tengo que traer, le he podido preguntar a quién me tengo que dirigir del Ayuntamiento y creo que eso no es ilegal", afirmó.

Por cierto, que a la sesión también acudió Francisco Salvador, que se desvinculó de lo que ocurrió en la sala Andén. "Que yo sepa no hubo feria de food-truck en el Andén", dijo y negó que se pusiera en contacto con ningún empresario para que se desarrollara ninguna acción en esa zona. "Qué culpa tengo yo que los empresarios del Andén decidieran hacer algo con lo que yo no tengo nada que ver", añadió, a la vez que afirmó que esas jaimas se colocan desde hace al menos cuatro años, también con el PSOE en el equipo de Gobierno.