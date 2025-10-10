Agresiones a sanitarios: una «realidad sobrecogedora» que no deja de aumentar en Castilla y León

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

A lo largo de 2024, más de un millar de profesionales médicos y sanitarios sufrieron agresiones en el ejercicio de sus funciones. Un dato preocupante, recogido en la última Memoria del Ministerio Fiscal, que pone de relieve una «realidad sobrecogedora». Sobre todo tras detectarse un aumento exponencial de este tipo de casos en relación a años anteriores.

Para el fiscal superior de Castilla y León, Santiago Mena, la comisión de este tipo de delitos «muy graves» requiere una respuesta contundente desde los tribunales para que sean «castigados en su justa medida». Así lo expresaba este viernes, desde Burgos, durante la apertura del Año Judicial 2025-2026 en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

Más allá de las cifras, la Fiscalía no oculta su inquietud tras observar que el 83% de las víctimas eran mujeres, lo cual conlleva un «plus de ataque y discriminación». Por otro lado, se ha podido acreditar que «sigue habiendo reticencias a denunciar por miedo a represalias por parte de los agresores».

«No podemos permitir que estos profesionales sean atacados en sus puestos de trabajo», zanjaba Mena tras poner de manifiesto el «interés» del Ministerio Público por defender «uno de los bienes más preciados de nuestro Estado de Bienestar: la sanidad pública».

Tampoco pasa por alto la Fiscalía el incremento de las denuncias por violencia de género. Con 9.699 procedimientos incoados, un 17% respecto al ejercicio anterior, hubo que lamentar el asesinato de dos mujeres en Castilla y León: una en Cuéllar (Segovia) y otra en Valladolid.

Teniendo además en cuenta que la Comunidad suma ya 64 víctimas mortales por culpa de esta lacra, a Mena le resulta «incomprensible» que «algún sector político y social siga anteponiendo su ideología a la cruda realidad de las cifras y de los hechos que, por sí mismos, debieran acallar las falacias que sobre esta realidad se pretenden proyectar».

«Si con este dato alguien sigue dudando que esto no es un problema nacional, que aguante la mirada ante los familiares de esas mujeres y ante la sociedad entera». Duro reproche el del fiscal superior de Castilla y León a quienes niegan taxativamente la violencia machista. Por otro lado, no dudó en subrayar que los delitos contra la libertad sexual crecieron casi un 12% el año pasado.

En términos generales, la Memoria de la Fiscalía indica que los delitos por homicidio o asesinato subieron un 28% mientras los de lesiones se elevaban en torno al 10%. También se incrementaron las denuncias por ilícitos contra el patrimonio, principalmente por estafa. Del mismo modo, se registró un «significativo aumento» de los delitos de odio y discriminación. Sobre todo mediante la proliferación de «mensajes negacionistas» y contra colectivos vulnerables.

En base a estos y otros datos, Mena quiso aprovechar la apertura del Año Judicial para realizar un ruego a la sociedad: «Analicemos la realidad que nos rodea con capacidad crítica y con respeto a los otros». Del mismo modo, no dudó en reivindicar el papel de la Fiscalía como integrante fundamental y autónomo del Poder Judicial poniendo de relieve, al igual que los jueces, su «independencia e imparcialidad».