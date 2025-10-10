Burgos acoge la I Feria y Exposición de Minerales y Fósiles
Se celebra en el Monasterio de San Juan. La entrada es gratuita y puede visitarse viernes y sábado. Forma parte de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Federación de Peñas y Blusas de Burgos
Burgos acoge, durante los días 10 y 11, la I Feria y Exposición de Minerales y Fósiles. El evento, de entrada gratuita, se celebra en el claustro del Monasterio de San Juan y forma parte de los actos conmemorativos del 50º aniversario de la Federación de Peñas y Blusas de Burgos.
El núcleo de la feria, que está dirigida por el geólogo Julio García y nace con la ambición de convertirse en un referente nacional, girará en torno a 13 puestos de exposición y venta, conformando un espacio único para aficionados y coleccionista. «Vendedores altamente especializados de toda la península Ibérica, varios de ellos geólogos, exhibirán minerales y fósiles de gran calidad procedentes de todas partes del mundo», apuntó la presidenta de la Gerencia de Cultura, Andrea Ballesteros.
La exposición quiere ofrecer al público la oportunidad de admirar y adquirir piezas de gran rareza y valor científico, cuya obtención por otros medios sería de gran dificultad. Será un punto de encuentro donde la profesionalidad y la experiencia de los expositores garantizarán la calidad del material expuesto.
Un aspecto fundamental de la feria es la colaboración con prestigiosas instituciones burgalesas, que darán a conocer las facetas más científicas de la provincia. Y es que la exposición se enriquecerá con la participación y el conocimiento de entidades como «el Grupo Espeleológico Edelweiss, el Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes o el Geoparque de las Loras».
El evento también cuenta con la colaboración del Museo del Petróleo de Sargentes de la Lora y la Fundación Atapuerca, consolidando la feria como un evento de gran valor divulgativo para la sociedad burgalesa.