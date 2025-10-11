El PP achaca la elevada siniestralidad en Burgos al «lamentable» estado de las carreteras nacionales

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Aunque existen diferentes causas, el Partido Popular considera que el «lamentable» estado de muchas carreteras de titularidad estatal aumenta el riesgo de sufrir accidentes de tráfico en la provincia de Burgos. En base a ello, la formación ha presentado una Proposición No de Ley (PNL), para su debate en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso de los Diputados el martes 14 de octubre, que denuncia la situación de «abandono» de numerosos tramos. Del mismo modo, se pretende poner el foco sobre los elevados índices de siniestralidad en determinados puntos de la red viaria.

Uno de los casos más «sangrantes», según apuntaba este sábado el diputado 'popular' Ángel Ibáñez, sería el de la N-623, que conecta la capital burgalesa con Cantabria. Con el asfalto «totalmente destrozado» en numerosos tramos y el peligro que entraña cruzar por el puente sobre el río Ebro en Quintanilla Escalada debido a que «apenas pueden cruzarse dos vehículos», el PP urge una intervención sobre el firme cuanto antes.

Lo mismo sucede, por ejemplo, en la N-120 ante la existencia de «fisuras, peladuras, roderas, baches y blandones». Por no hablar de los «problemas de mantenimiento» que, según denuncian los 'populares', son palpables en vías como la N-1, N-620, N-627 o la N-234; esta última con problemas añadidos al verse especialmente afectada por la climatología adversa.

Lo que el PP reclama, a grandes rasgos, es que el Gobierno de Pedro Sánchez comprometa una «inversión suficiente» que «revierta la situación de abandono que presentan muchos tramos en las carreteras de la red del Estado en la provincia de Burgos». La PNL, no en vano, carece de un estudio económico para determinar cuantía alguna porque debiera ser el Ministerio de Transportes el que se encargue de realizar dicha estimación. Aparte, Ibáñez considera que no se trata de plantear una suerte de «carta a los Reyes Magos» sino de garantizar un «correcto mantenimiento y conservación».

Aprovechando la coyuntura, Ibáñez no dudó en lanzar un dardo al ministro de Transportes, Óscar Puente. En su opinión, «solamente mira hacia otros territorios y desprecia continuamente a Castilla y León». Por otro lado, espera que los dos diputados burgaleses del PSOE, Esther Peña y Álvaro Morales, demuestren si «están comprometidos con la aprobación de esta moción o si por el contrario nos dejan de lado».