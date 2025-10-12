Más agentes de la tierra en la Guardia Civil de Burgos: menos rotación y mayor arraigo

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

«Nunca es suficiente, siempre queremos más». El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Burgos, José Javier González, comparte la misma visión que su antecesor, Alfonso Martín, respecto a la situación del Cuerpo en cuanto al número de efectivos. Aun así, celebra la incorporación, a lo largo de este año, de 40 agentes oriundos de la provincia. Una cifra «sorprendente», sin duda, porque «en años anteriores no llegaban a una decena».

Expectante ante su primera puesta de largo como máximo responsable de la Benemérita en Burgos durante la festividad de la Virgen del Pilar en la plaza del Rey San Fernando, el teniente coronel González reconocía este domingo, minutos antes de que empezase el acto, que la tasa de cobertura ronda actualmente el 80%. «Cuantos más guardias tengamos, mejor servicio vamos a dar», apostillaba antes de señalar que «el número que tenemos ahora mismo de efectivos es óptimo para poder prestar un servicio de seguridad ciudadana en condiciones».

Lo que sí empieza a constatarse es un «cambio de tendencia» gracias a la incorporaciones de agentes de origen burgalés. De esta forma, podría frenarse la rotación de personal que, como es «natural», ansía volver a su tierra y promover el arraigo. Y aunque queden vacantes por cubrir, la plantilla se reforzará en unos días con nuevos efectivos.

Foto de familia de la Guardia Civil de Burgos en el Día del Pilar.ÓSCAR CORCUERA

«Podemos constatar que en la provincia de Burgos nunca ha habido tantos guardias civiles», aseguró el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, tras reseñar una vez más que la tasa de reposición supera el 110%. Por otro lado, no quiso desaprovechar la oportunidad de ensalzar el desempeño del Instituto Armado durante la DANA, con «el mayor despliegue de su historia» (5.200 efectivos y 900 vehículos), o prestando servicio en los incendios forestales que han asolado Castilla y León este verano.

«El espejo en el que mirarnos»

A los pies de la Catedral y bajo la atenta mirada de decenas de ciudadanos, la Guardia Civil inició el homenaje a su patrona con una novedad: el izado de la bandera protagonizado por ocho niños y niñas, hijos e hijas de agentes o familiares del Cuerpo. A continuación, la tradicional entrega de condecoraciones. En esta ocasión, a una veintena de efectivos y con un reconocimiento especial al agente veterano Silvio García, de 89 años.

Por su «colaboración y cercanía» en distintos momentos, también quiso la Benemérita tener un detalle con el secretario de la Subdelegación, Ricardo Elena, el presidente del Colegio de Veterinarios de Burgos, Tomás Fisac, el pintor y escultor Luiso Orte, José Ignacio Arauzo y María Soledad Antolín. Todos ellos, según expondría posteriormente el jefe de la Comandancia burgalesa, contribuyen a reforzar la idea de que «la cercanía con la ciudadanía constituye nuestra razón de ser». Son, en definitiva, «el espejo en el que mirarnos».

Para González, es probable que Burgos sea la provincia donde «más se entiende y valora nuestro papel integrador». Más que nada, por tratarse del territorio con mayor número de pueblos y la prestación de servicios en 366 municipios. Y aunque sea consciente de que siempre se cometen «errores», al final «los asumimos y trabajamos para mejorar».

Homenaje a los caídos.ÓSCAR CORCUERA

En materia de prioridades, la Guardia Civil se guía por su nuevo Plan Estratégico. Dentro de este marco de actuación, se presta especial atención a la violencia de género. En este sentido, González dejó claro que «queda mucho por hacer en este campo» y que el objetivo, por lo tanto, es «mejorar las unidades» que ya de por sí han logado «salvar muchas vidas».

También preocupa la cibercriminalidad, un fenómeno que ha experimentado un considerable repunte a lo largo de la última década -sobre todo a raíz de la pandemia-. No en vano, la Benemérita presume de contar con equipos punteros como @ e incorporar, de forma pionera, la denuncia telemática en casos relacionados con daños, hurtos o estafas bancarias.

No se olvidaría González de mencionar a las familias de los agentes, siempre obligadas a «soportar el peso silencioso de nuestro servicio». Tampoco de los compañeros que ya no están, quienes recibieron un solemne homenaje, con La muerte no es el final de fondo, durante el tradicional homenaje a los caídos. Así concluía, con desfile incluido, la celebración del Pilar en «una de las provincias más seguras de España».