Día del Pilar 2025 en Burgos: las mejores fotos de la celebración de la Guardia Civil

De nuevo en la plaza del rey San Fernando, a los pies de la Catedral, la Guardia Civil de Burgos celebró este domingo la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, con un solemne acto presidido por el jefe de la Comandancia, José Javier González.

Tras la recepción de las autoridades y el pase de revista, la Benemérita llevó a cabo una iniciativa novedosa en esta festividad: el izado de la bandera nacional por parte de ocho niños y niñas familiares de agentes del Cuerpo.

Una vez finalizadas las intervenciones de González y del subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente, se procedió al tradicional homenaje a los caídos mientras sonaba La muerte no es el final. El acto, que reunió a decenas de burgaleses frente a la Catedral, concluyó con un desfile de efectivos.

La Guardia Civil celebra la festividad de la Virgen del Pilar 2025 en Burgos.ÓSCAR CORCUERA La Guardia Civil celebra la festividad de la Virgen del Pilar 2025 en Burgos

