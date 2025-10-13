Obra nueva y envolvente doblan los visados de vivienda en un año

La rehabilitación de fachadas, con la mejora de la eficiencia energética en la envolvente de los edificios, ha sostenido los visados y este año los dispara. TOMÁS ALONSO

El sector de la construcción, al menos sobre plano, vive un momento dulce. La conjunción de buenos datos para levantar nuevas viviendas y el impulso de las ayudas a la rehabilitación de edificios permiten alcanzar cifras no vistas desde tiempos de la burbuja inmobiliaria. En el Colegio de Arquitectos de Burgos se han registrado visados para 2.848 inmuebles entre nueva construcción y reformas. La cifra supone doblar los datos del año pasado, que ya eran aceptables para el sector. En 2024 se había registrado documentación para 1.396 viviendas.

El aspecto que se ha disparado es la consecución de proyectos de ejecución para la envolvente de edificios. Se trata de un programa de intervención sobre el parque de viviendas con alto grado de financiación por la administración, puesto que supone la reforma de inmuebles ya construidos y la mejora de la eficiencia energética del parque residencial antiguo. Pero esas ayudas que parten desde la Unión Europea, como habían denunciado los profesionales del sector, se habían atascado en la administración regional. Ahora, una vez liberados esos permisos, las comunidades de vecinos se lanzan a una intervención que financia hasta el 80% del coste en algunos casos.

De esta manera, los proyectos de envolvente de edificios son los que más crecen entre los visados que registra la sede colegial de los arquitectos. Hasta el mes de septiembre se han presentado 1.430 proyectos para el revestimiento de fachadas, la cifra permite triplicar los datos de hace un año. En 2024, entre enero y septiembre, se habían registrado 333 diseños de este tipo. En total. 1.097 proyectos más que hace un año a estas alturas.

Vivienda nueva

En el otro tipo de proyectos, el relativo a nueva construcción. El gran producto es la vivienda en bloque. El grueso se va en las grandes promociones en la capital, que son más y se incrementan un 26%, pero las viviendas en el medio rural, un mercado impulsado por las segundas residencias, crecen por encima. Son el doble que hace un año. De esta manera, en la capital, donde se proyectan el 60% de los inmuebles, pero en las promociones de la provincia se ha doblado el número. Estos dos factores hacen que en la provincia de Burgos se haya visado el proyecto de ejecución de 1.203 viviendas hasta el mes de septiembre. Esa cifra supone un incremento del 38% respecto a hace un año en el que se habían visado 872 casas.

Reformas al alza

Así las cosas, en materia de reforma se han registrado 1.645 intervenciones en los primeros nueve meses del año. El ámbito que ha revolucionado el sector es la envolvente de edificios con 1.430 proyectos frente a los 333 de hace un año, pero también crece la rehabilitación integral de viviendas. Suben un 58% al pasar de las 91 registradas en el Colegio de Arquitectos el año pasado a las 144 que se han presentado este.

Lo que cotiza a la baja son las intervenciones parciales en viviendas. De esta manera, la rehabilitación de parte del inmueble, donde no siempre es necesario presentar el proyecto al visado de arquitectos, se ha dado en 71 documentos. Son un 29% menos que hace un año en el que, hasta septiembre, se habían registrado un centenar.

Casas de pueblo

Si crece la envolvente de edificios en las reformas, en las nuevas construcciones los proyectos de viviendas en el medio rural, resto de la provincia, según el Observatorio de Vivienda del Colegio Oficial de Arquitectos de Burgos, se han doblado. Se han registrado un total de 303 proyectos que, generalmente, se asocian a una vivienda, con lo que gusta más entre los profesionales de la arquitectura porque, en contra de las grandes promociones, beneficia a un mayor número de arquitectos porque es una firma por proyecto.

Esta cifra es pequeña en el cómputo global, el 25% del total de las promociones presentadas para su visado, pero registra el mayor incremento de todas las zonas en las que se divide la actividad inmobiliaria de la provincia. De esta manera, se han doblado el número de proyectos respecto al año pasado en el que se habían registrado 143 proyectos de este tipo.

La vivienda en el medio rural se destapó como una gran alternativa en tiempos del confinamiento por la pandemia. Y, desde 2020 las cifras han ido creciendo, especialmente en 2022 cuando se registraron 256 proyectos. Pero en 2025 se han batido todos los récords de la última década porque nunca se habían superado los 300 proyectos desde 2015. Desde las segundas residencias a la búsqueda de la vida en un pueblo con precios más asequibles en materia inmobiliaria que en las grandes urbes, parecen estar detrás de esta cifra.

Seis de cada diez visados, en la capital

El gran foco de la construcción se concentra en la capital burgalesa. La ciudad registra máximos históricos con grandes torres que se levantan en los últimos meses y que engordan la estadística, aunque, a efectos reales, son un mismo proyecto. De esta manera, seis de cada diez nuevas casas se levantan en la capital. En total 725 entre enero y septiembre de este año, lo que supone un incremento del 26% respecto al año anterior en el que se habían alcanzado los 575 inmuebles.

Son 150 casas más y la cifra registrada hasta el mes de septiembre ya está por encima de lo que sumó el sector el año pasado, que fueron 575. Así las cosas, los proyectos salen adelante, porque hay mucha demanda. Y lo notan en las inmobiliarias. «Se vende todo, hay una gran demanda de vivienda muy superior a la oferta existente, los inmuebles menos de 150.000 euros se venden rápidamente como inversión, y eso hace que lo nuevo también sube», señala el responsable de Inmobiliaria Activox, Daniel de la Mata.

Pero este contexto solo parece darse en la capital porque en el resto de la provincia, a excepción de las casas del pueblo, la situación está más pareja a la de otros años. En el Alfoz se han incrementado un 14% la promoción de viviendas al pasar de las 77 visadas el año pasado a las 88 de este año.

En Miranda de Ebro el porcentaje no es un fiel reflejo de las cifras reales. La variación interanual supone un incremento del 60%, pero solo son nueve viviendas más visadas al pasar de 15 el año pasado a 24 este año. En Aranda la situación es muy estable, aunque por encima de Miranda de Ebro. Se han registrado 63 visados de vivienda hasta septiembre, una más que hace un año.