Vox reclama un plan de choque para el mantenimiento de los edificios municipales de Burgos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Teatro Clunia, Escuela Municipal de Música Antonio de Cabezón, Teatro Principal, sede de Protección Civil, Archivo Municipal de Castilfalé e instalaciones deportivas en general. Este es un ejemplo de los edificios municipales que necesitan de importantes partidas económicas para su mantenimiento y conservación en los que ha puesto sus ojos el grupo municipal de Vox para realizar la siguiente propuesta al equipo de Gobierno: una partida anual en el presupuesto para destinarla a mejoras en las dependencias municipales.

El concejal Ignacio Peña asegura que son muchas y frecuentes las quejas por goteras, grietas y falta de mantenimiento, por parte de los usuarios de distintos servicios municipales, y considera que es necesario revertir la situación a golpe de inversiones. "Este es el patrimonio de todos y exige una responsabilidad", precisa el edil, que añade que el primer paso sería comenzar por un estudio de las necesidades y, a partir de ahí, establecer las prioridades de intervención. "Qué sentido tiene prestar servicios como el de la escuela de música con aulas cerradas desde hace años por goteras o tener un archivo en el que hay ventanas que ni cierran", pone como ejemplo, y se sirve también de los problemas que ha habido con la sede de protección civil, cuya obra de reforma fue impulsada desde Vox, en el equipo de Gobierno.

Peña recuerda que en la última modificación presupuestaria que salió adelante con los cuatro votos de los corporativos de Vox, comprometieron una partida de 60.000 euros para el Palacio de Castilfalé, solo para las intervenciones más urgentes, pero con el compromiso de hacer un proyecto con una valoración de las necesidades particulares de este inmueble.

Desde su punto de vista, el equipo de Gobierno trabaja "a golpe de parche" y advierte que el mantenimiento no es por "estética", sino que es una cuestión de "gestionar eficientemente" el patrimonio de todos que "exige un cuidado especial".

Vox reclama un estudio detallado de los inmuebles municipales para establecer un plan de necesidades, así como destinar una partida anual suficiente, a la que no se atreve a poner una cifra, precisamente, por la gran cantidad de necesidades que existen.

Esta exigencia que el grupo municipal lanza a través de una rueda de prensa, no será llevada, por ahora, como proposición al Pleno, el más próximo es el de octubre este viernes, aunque tampoco lo descartan para más adelante.