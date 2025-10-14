La empresa burgalesa Norteña, finalista en dos premios para pymes a nivel nacional

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La empresa burgalesa Norteña ha quedado finalista en dos premios que se han convocado este año a nivel nacional, uno veterano y otro de reciente creación. Por un lado, Norteña mide su excelencia, junto a compañías conocidas como Mercagranada o la Fundación Capgemini, en la categoría Pyme de la VIII edición del Premio Buenas Prácticas de Gestión que organiza el Club Excelencia en Gestión, presidido por el arandino Tomás Pascual Gómez-Cuétara.

Los galardones se entregarán el próximo 26 de noviembre en el Auditorio de la Caja de Música del Palacio Cibeles de Madrid dentro de un evento al cual asistirán numerosas organizaciones públicas y privadas de todo el país. El objetivo de estos premios es reconocer gestiones empresariales excelentes, innovadoras y sostenibles, y en este campo la estrategia de Recursos Humanos presentada por Norteña ha merecido situarse en la final.

Por otro lado, la empresa ha sido seleccionada también como finalista en los premios que han convocado por primera vez este año la revista Emprendedores junto con la entidad bancaria Ibercaja. En este caso ha sido en la categoría Microempresa y los galardones se entregarán el próximo 20 de octubre en el transcurso de una gala que se celebrará igualmente en Madrid.

El objetivo de estos premios empresariales, según comunican sus organizadores, es poner en valor la capacidad de las pequeñas y medianas empresas para generar empleo, abrir nuevos mercados, impulsar la sostenibilidad, mantener vivas las tradiciones familiares “y sobre todo inspirar son su esfuerzo diario a toda la sociedad”.

Para el CEO de Norteña, Jorge Bermejo, destacar en premios nacionales promovidos por entidades de solvencia supone “demostrar que desde una empresa pequeña se puede gestionar con la excelencia de las grandes corporaciones y que no es necesario estar en una gran ciudad para aportar valor a nuestros clientes y ser referentes nacionales en nuestro sector”.

Norteña es una empresa enclavada en Aranda de Duero (Burgos) especializada en la rehabilitación e impermeabilización de cubiertas, sistemas de seguridad pasiva en cubiertas y el mantenimiento de cubiertas industriales con su división Covercare. Ha recibido numerosos galardones a lo largo de su trayectoria. En 2022 fue designada Mejor Empresa 4.0, anteriormente recibió el Premio Cepyme a la Mejor Transformación Digital, el Premio FAE Innovación y ha sido finalista en el Premio Nacional Joven Empresario y Premio CEX a la excelencia en la gestión, entre otros reconocimientos.