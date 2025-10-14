"España necesita definir una estrategia" para consolidar su presencia en el espacio

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Los retos que presenta la carrera ya en marcha por el dominio espacial centrarán las XVIII Jornadas de Derecho, Política y Defensa, que tendrán lugar los días 15 y 16 de octubre en el Aula de Romeros, a partir de las 17 horas. Organizada por la Universidad de Burgos y la Subdelegación de Defensa, esta cita más que consolidada elige para la ocasión mirar al espacio exterior, campo de batalla en ciernes y elemento esencial "no solo desde el punto de vista militar, sino por su impacto en nuestra vida cotidiana", detalló el coronel subdelegado de Defensa en Burgos, Francisco de Asís Ramírez. Recordó al respecto que muchos de los servicios y herramientas que utilizamos en el día a día dependen directamente de la infraestructura espacial. Mencionó como ejemplo los sistemas de navegación GPS, la posibilidad de observar cada rincón del planeta "con tal nivel de detalle que la intimidad desaparece", los servicios de telecomunicación o las predicciones meteorológicas, ámbitos todos en los que los satélites son fundamentales.

Durante la presentación de las jornadas, Ramírez incidió en el auge de iniciativas públicas y privadas vinculadas al que, por cierto, ya se considera el quinto dominio de guerra -junto con la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio-, por lo que "su control implica ventajas decisivas en comunicación, vigilancia, navegación y capacidad de respuesta ante conflictos", precisó el decano de la Facultad de Derecho, Félix Valbuena.

De ahí que los expertos urjan, por una parte, la elaboración de normativas que regulen la actividad en este contexto, y, en el ámbito nacional, "decisiones" que permitan consolidar la presencia de España en el espacio. En concreto, Ramírez reclamó el diseño de "una hoja de ruta" clara, sin perder de vista que, a su juicio, "para llegar a ser alguien en esta carrera, tendrá que conseguir esa autonomía tecnológica, potenciar los desarrollos nacionales y no depender de otros países". Reivindicaba al respecto la colaboración y la formación como herramientas básicas. Así, el subdelegado de Defensa insistió en la importancia de fomentar el apoyo entre empresas e instituciones y de invertir en la formación universitaria. “Habrá que fomentar la colaboración entre las distintas empresas que trabajan en este entorno y el Estado tendrá que potenciarlo con más inversión y más formación, una preparación muy específica que tendrán que impartir las universidades”, apuntó.

El subdelegado de Defensa destacó que "organismos como la OTAN o la Unión Europea están creando redes de satélite vitales para sus telecomunicaciones". Pero además, añadía, "todos los países que quieren ser potencias en el mundo tienen sus propios dispositivos", y España "también se posiciona para, poco a poco, empezar a ser una nación puntera en ese aspecto".

Esa implicación, explicó, conllevaba medidas importantes tanto militares como civiles. "La más conocida es el cambio de denominación del Ejército del Aire, que ha pasado a llamarse Ejército del Aire y del Espacio. Eso ocurrió en 2023", recordó. Señaló también que España "colabora con la Agencia Espacial Europea y creaba la Agencia Espacial Española".

Sobre estos aspectos y más versarán unas jornadas que, según Valbuena, pondrán el foco especialmente en los retos de futuro, entre los que destaca la necesidad ya mencionada de contar con un marco legal internacional que evite conflictos y garantice el uso pacífico del entorno espacial, pues "la futura exploración de la Luna o de Marte plantea disputas sobre propiedad y acceso a los recursos".

De abordar este horizonte no tan lejano se encargarán ponentes tanto de los ámbitos militar y académico, protagonistas de las XVIII Jornadas de Derecho, Política y Defensa, coordinadas por última vez por la profesora de Derecho Constitucional Cristina Rodríguez, que tras una década cederá el testigo a la docente de Derecho Internacional Público Sandra Alonso. El teniente coronel Rafael González Cámara, del Mando del Espacio del Ejército del Aire y del Espacio, abrirá la cita inicial -tras la inauguración a cargo del rector de la UBU, José Miguel García- con la conferencia 'Militarización del espacio: desafíos para la seguridad nacional', centrada en la vigilancia y control de objetos en órbita y en la alerta temprana ante posibles amenazas. Le seguirá Ezequiel Barramínguez, ingeniero en ciberseguridad y profesor de la Escuela Militar de Ciberoperaciones, con la ponencia 'Ciberpoder. El poder en el ciberespacio'.

Ya el segundo día está prevista una mesa redonda titulada 'Visión del espacio', con la participación de Ángel Moratilla Ramos, subdirector de la Subdirección General de Sistemas Espaciales del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA); Pablo Antonio Fernández Sánchez, catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla; y Juan Tovar Ruiz, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Burgos.