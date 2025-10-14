El Congreso aprueba exigir al Gobierno una reacción urgente ante el abandono de la red de carreteras de Estado en Burgos

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Congreso de los Diputados aprobó hoy exigir al Gobierno central una reacción urgente ante el abandono de la red de carreteras de Estado en Burgos. El Grupo Parlamentario Popular, a través del diputado por Burgos, Ángel Ibáñez, defendió hoy la iniciativa, denunciando en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso la situación de abandono que sufre la red de carreteras del Estado en la provincia de Burgos, y culpando directamente al Gobierno central de la falta de inversión y mantenimiento que ponen en riesgo la seguridad vial de los burgaleses.

El PP ha sacado adelante una Proposición No de Ley (PNL) reclamando al Gobierno una dotación presupuestaria suficiente y urgente para revertir el deterioro de numerosos tramos en la mayoría de carreteras estatales, compuesto por casi 1.000 kilómetros de vías estatales que atraviesan la provincia.

“No podemos consentir que Burgos siga pagando la desidia y el abandono de este Gobierno, que debería velar por la seguridad de nuestros ciudadanos en las carreteras nacionales”, expresó el diputado burgalés. Para Ángel Ibáñez “la inversión estatal en conservación de carreteras ha sido claramente insuficiente”, y a pesar de los datos de inversión anunciados, la situación de deterioro se ha ido agravando con el tiempo.

Este déficit inversor, como subrayó el diputado burgalés, agrava los problemas en carreteras emblemáticas como la N-627 y N-623, con tramos “absolutamente destrozados”, en la N-120 con numerosas fisuras, baches y blandones, pero también en muchas otras nacionales de Burgos, como la N-I, la N-232, la N-234, la N-620, la N-629 e incluso en vías de alta capacidad como en tramos de la AP-62 y la propia circunvalación de Burgos, la BU-30, empleada a diario por miles de burgaleses, y donde el abandono es “sistemático y generalizado”.

El diputado popular destacó el esfuerzo inversor que por contra sí están realizando otras administraciones, como la Diputación Provincial, “que invertirá en esta legislatura cerca de 40 millones para conservar la práctica totalidad de su red”, y la Junta de Castilla y León, “que en este mandato destinará más de 60 millones en Burgos” y está impulsando proyectos como la variante de Salas o el desarrollo de la CL-629. Frente a esto, denuncian la pasividad del Gobierno central y exigen que Burgos deje de ser “la gran olvidada” en materia de infraestructuras de comunicación.

La iniciativa contó con el respaldo del PP y Vox, y salió adelante a pesar de la abstención del PSOE. Según indicaron desde el PP, el diputado burgalés Álvaro Morales no ha votado a favor de la misma, a pesar que sus compañeros de la Diputación provincial apoyaron de modo unánime junto a PP y VOX una moción similar para exigir en el Congreso una respuesta concreta y urgente del Gobierno central con las carreteras de Burgos.

A partir de este momento, los diputados burgaleses del Grupo Popular se emplazan a comprobar si efectivamente el Gobierno cumple con el mandato aprobado por el Congreso, o si por contra “siguen despreciando las infraestructuras de Burgos y abandonando a esta provincia”, concluyeron a través de un comunicado recogido por Ical.