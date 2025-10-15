Burgos celebra el RUN-EU Day con la mirada puesta en la Capitalidad Europea de la Cultura 2031

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La RUN-EU Day es una celebración anual de la Alianza RUN-EU que el 16 de octubre llena los campus de las diez universidades miembro con actividades dirigidas a estudiantes, personal universitario, socios estratégicos y a la sociedad en general. Este día se consolida como oportunidad única para mostrar el alcance y el impacto que la alianza está generando en las distintas regiones europeas, reforzando valores comunes y promoviendo una identidad compartida.

Una alianza que desde hace unos meses y durante los próximos cuatro años también se desarrolla con la Sociedad de Promoción de Burgos y es que tal y como señaló la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros, «la Universidad de Burgos y la Sociedad de Promoción estamos unidas por un mismo objetivo: conseguir ser Capital Europea de la Cultura en 2031».

«Hemos trabajado para fortalecer esta proyección cultural y económica de Burgos y lo hacemos en alianza con quienes comparten esta visión como es el caso de la UBU, que desde el punto de vista académico y científico aporta talento y conocimiento y una red internacional de gran valor a la candidatura».

Así, la jornada está «en sintonía con el convenio de colaboración de Proburgos mantiene con RUN-EU para los próximos cuatro años y que incluye actividades de carácter cultural, formativo y deportivo para reforzar la candidatura de Burgos 2031». Un acuerdo que «refleja la forma de trabajar cooperativa y la suma de esfuerzos locales para proyectar Burgos en el ámbito europeo», añadió Ballesteros.

En este ámbito, la Universidad de Burgos a través de RUN- EU juega un papel «clave» que «nos impulsa en el ámbito europeo». Y es que RUN-EU no es una simple alianza de instituciones de educación superior. Es un proyecto de universidad europea orientada al desarrollo regional, que encarna los valores de sostenibilidad, el multiculturalismo y la inclusión en todo su trabajo.

Una conexión entre entidades que «nos permite conectar Burgos y Europa en una red de conocimiento y con proyección internacional», apuntó Ballesteros, al tiempo que recordó que Burgos es una ciudad «abierta, educadora y eminentemente europea», añadió la presidenta de la Sociedad de Promoción.

Desde la Universidad de Burgos, Ileana M. Greca Dufranc, vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas y coordinadora de UBU RUN-EU, señaló que «la UBU tiene un papel y activo en la alianza no solo en el ámbito investigador, sino que lideramos un paquete de trabajo con el Centro de Europeo de Participación y Ciudadanía».

Así, Greca Dufranc recordó que «RUN- EU no solo proyecta la internacionalización de la Universidad de Burgos, sino que proyecta a Burgos y a Castilla y León dentro del marco europeo». De hecho, el pasado año y solamente a través de la alianza llegaron a Burgos 300 personas entre estudiante, emprendedores y representantes empresariales.

Las actividades

A lo largo de la jornada se instalarán puntos de información en todas las facultades y una exposición de pósteres en el hall de la Biblioteca Federico Sanz, donde se muestran las universidades y regiones que forman parte de la red.

El acto central será la mesa redonda ‘Alianzas de Universidades: buenas prácticas y perspectivas en valores europeos’, con la participación de responsables de las universidades de Oviedo, León y Salamanca, en diálogo con la Universidad de Burgos y RUN-EU. Tendrá lugar a las 12 horas en el Paraninfo y será moderada por el periodista Israel Pascual.

La programación se completará con un Open Mic sobre experiencias europeas en la cafetería de la Facultad de Ciencias, de 17 a 19 horas, y con la proyección de Kneecap (2024), una película europea premiada en festivales internacionales, en el Aula de Cine del Centro Cultural Caja de Burgos, todas ellas actividades que buscan acercar los valores europeos a la comunidad universitaria desde una perspectiva cultural y participativa.

LA ALIANZA

RUN-EU se fundó en 2020 y hasta la incorporación de la Universidad de Burgos estaba formada por siete universidades, todas ellas públicas, de seis países europeos: Politécnico de Leiria (Portugal), TUS. Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (Irlanda), IPCA. Instituto Politécnico do Cavado e do Ave (Portugal), HAMK. Häme University of Applied Sciences (Finlandia), SZE. Széchenyi Egyetem. University of Györ (Hungría), NHL Stenden. University of Applied Sciences (Holanda) y la FHV. Vorarlberg University of Applied Sciences (Austria).