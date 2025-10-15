Así se reparten los 176 millones que la Junta quiere invertir en Burgos en 2026

Este es el diseño del acceso a los bloques lineales que edifica Somacyl en el S-3, entre Lazarillo de Tormes y Casa la Vega.ECB

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

La Junta planea invertir hasta 176.060.435 euros en Burgos en 2026. Así lo anuncia, al menos, el proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año, que eleva la partida destinada a la provincia más un 65% respecto a la de 2024, último ejercicio con las cuentas aprobadas. Incrementa el alza ya esbozada en el presupuesto de 2025, que finalmente se quedó sobre la mesa y que ya registraba un aumento del 34%, hasta los 143 millones.

Aunque importante, la cifra proyectada no llega, sin embargo, a las cuantías de récord alcanzadas entre 2008 y 2010, con inversiones directas por encima de los 225 millones (235 fueron el techo, en 2009) al calor de las obras de construcción del nuevo hospital de Burgos, inaugurado en 2012. Con todo, el dato se aleja de forma considerable, y con rapidez, de los 72 millones contemplados en 2022.

Sube la apuesta, pues, la Administración regional, aunque su plan depara pocas sorpresas. De nuevo, el futuro hospital de Aranda de Duero se lleva la palma, y uno de cada cinco euros del total. De hecho, sus 39,5 millones copan, junto a los más de 20 destinados a vivienda pública para alquiler social o compra, hasta un tercio del presupuesto.

El complejo ribereño, en concreto, fagocita el montante correspondiente al área sanitaria, al absorber más del 90% de sus 42.707.186 euros. En cuanto a las promociones residenciales que afloran en la capital, Aranda, Miranda, Briviesca y Belorado, estas forman parte de las inversiones a cargo de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), entidad que sostiene en gran medida el desembolso planeado, pues canalizará -de aprobarse las cuentas- un 30% del total, hasta 54,4 millones.

Completan en este caso la partida intervenciones en el sistema de abastecimiento y depuración de aguas, por importe en suma superior a 15 millones, la urbanización del polígono industrial de Melgar, con 4,2 millones y, como inversión destacada -y esperada- la reforma del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Burgos, que recibirá 10,5 millones. En este ámbito cabe también subrayar los 3,5 destinados al nuevo vaso de Abajas.

Más de medio millón para el centro de salud de Las Huelgas

Tras el Somacyl, Sanidad es, por las razones ya citadas, el segundo departamento mejor dotado, aunque su impacto será limitado fuera de la Ribera. Los más de tres millones que escapan del nuevo hospital de Aranda se destinarán en gran medida a equipamiento: 1,2 millones mejorarán "diversos hospitales" y 189.267 euros harán lo propio en centros de salud. Culminado el del Silo -a punto ya de comenzar a funcionar-, la ampliación del de Huelgas irrumpe en el listado de inversiones previstas, con una partida de 555.938 euros que, de ejecutarse, supondría el inicio efectivo de los trabajos ya diseñados.

En Miranda de Ebro, el hospital Santiago Apóstol se lleva 400.000 euros. 104.544 servirán para poner a punto el centro de salud de Roa y en los de Melgar de Fernamental, Villadiego y Valle de Mena habrá actuaciones menores, por importes próximos a 35.000 euros en cada caso.

Apuesta por la conservación de carreteras

Movilidad y Transformación Digital completa el podio de las áreas 'premiadas' en los presupuestos de la Junta para Burgos en 2026. Si bien dista de los dos primeros puestos, sus casi 17 millones convierten este ámbito de actuación en la tercera gran apuesta inversora de la Administración regional, con especial empeño en el mantenimiento de carreteras, una estrategia conservadora que prima la seguridad, al incluir la renovación de señales y barreras, a las nuevas infraestructuras. De este grupo apenas hay un ejemplo: la obra de la variante de Salas, que recibirá 4 millones para coger impulso.

Los más de 12 millones restantes se reparten en distintas mejoras en vías de la zona sur (1.812.500 euros) y norte (1.375.768 euros), 1,5 millones para el refuerzo de firme en la CL-629, 1.380.902 euros para la mejora de la seguridad vial en la BU-825, 848.287 euros para la renovación de la carretera BU-601 entre Villadiego y Melgar de Fernamental y 513.290 euros para la mejora de plataformas en las carreteras BU-912 y BU-703, entre otras actuaciones.

Prevención de incendios

Con 15,8 millones ocupa el cuarto lugar la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que destina la mitad de su inversión a un ámbito tan sensible como los tratamientos selvícolas preventivos de incendios en la provincia. En la misma línea, otro millón y medio sufragarán los equipos de extinción de incendios forestales (cuadrillas helitransportadas), a los que se suma la compra de maquinaria para prevención de incendios por 300.379 euros. También un millón y medio se dirigirá a la construcción de puntos limpios fijos. Por su parte, el empeño por reducir el riesgo de inundaciones en Miranda de Ebro recibirá más de 1,4 millones distribuidos en distintas partidas.

Por debajo de esa frontera se ubican distintas actuaciones de uso público sostenible vinculadas a fondos Feder, con 755.904 euros, y de mejora y gestión forestal sostenible apoyadas también por ayudas europeas del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con 724.544 euros, y obras de rehabilitación arquitectónica del programa Rehabitare, con 556.000 euros. En este sentido, el convenio específico con la Diputación de Burgos recibirá 312.000 euros. Además, la conservación y vigilancia del medio natural supondrá un desembolso de 256.641 euros, la elaboración de planes de gestión forestal costará 161.568 euros y el programa Revive de rehabilitación de vivienda pública contará con una partida de 143.888 euros.

7 millones para rematar el Parque Tecnológico

La recta final del Parque Tecnológico copa las inversiones de Economía y Hacienda. 7 de los casi 8,1 millones que gastará este departamento en la provincia se irán a completar la ansiada infraestructura que aspira a aportar a Burgos de suelo industrial que precisa para consolidar su desarrollo. Habrá además dinero para el polígono de Villalonquéjar (350.000 euros), mejoras del edificio administrativo de la calle Estación en Miranda de Ebro (415.000 euros) y el reacondicionamiento de las instalaciones en la calle Juan de Padilla de la capital (171.000 euros). El polígono de Espinosa de los Monteros se llevará 80.000 euros.

Refuerzo del sector primario

A caballo entre la modernización y la sostenibilidad, el montante total de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural busca reforzar el sector primario. Los proyectos diversos suman en conjunto cerca de 10 millones de euros, distribuidos entre varias iniciativas. La de mayor calado, de hecho, alcanza el millón y medio y la conforman actuaciones de bienestar animal. La adecuación de caminos rurales costará un millón y otro tanto, la modernización del canal del Pisuerga a su paso por la provincia.

Completan este capítulo infraestructuras rurales proyectadas en la zona de concentración parcelaria de Merindad de Montija, con 755.616 euros, y también en el entorno del Alfoz de Quintanadueñas-Marmellar de Arriba, con 344.200 euros, actuaciones de seguridad en la presa del embalse de Arrieta, con 649.130 euros, labores de promoción del sector agroalimentario bajo la marca Tierra de Sabor, con 572.919 euros, dos proyectos Retech del Itacyl, dotados con 566.905 y 357.468 euros, respectivamente, la modernización del regadío del río Arandilla, con 510.000 euros, varios planes de ganadería, con 700.000 euros en conjunto, la construcción de una instalación fotovoltaica en Quintana del Pidio, con 232.222 euros, y la creación de badenes sobre el río Gromejón en Gumiel de Izán, con 227.589 euros.

Repite el albergue de Oña

Hasta 6,8 millones -muy por encima del 1,6 de 2024- canalizará la Fundación Patrimonio Natural en Burgos. Repite en su listado la construcción de un albergue de Educación Ambiental en Oña, que se ubicará en el antiguo noviciado de San Salvador y ya figuraba en las cuentas del año pasado, dotado, de hecho, con 1,25 millones. Sin embargo, no es la partida más suculenta de las que maneja esta entidad, que gastará 1.392.000 euros en el suministro y la instalación de un sistema de videovigilancia. Las dotaciones previstas en las casas del parque Alto Ebro y Ojo Guareña y Monte Santiago superan en conjunto los 1,2 millones y la señalización de las carreteras de los parques naturales de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón y de Sabinares del Arlanza costará 464.000 euros. El Centro de Recuperación de Aves Silvestres de Burgos recibirá 279.497 euros y la mejora de los accesos y la regulación de aparcamientos en el Monte Santiago, 232.000. También se verán beneficiadas del presupuesto gestionado por esta entidad las casas del parque de las Lagunas de Neila, de San Zadornil, de Oña, la Casa de la Madera, el Aula del Río de Pineda. Se destinarán además 150.000 euros a un proyecto de integración paisajística por la afección a bienes de interés cultural del parque eólico de Buniel.