El Museo de Burgos se cuela (de verdad) en las cuentas de la Junta con 3,5 millones

Saltó la sorpresa en las cuentas regionales. Una, pero haberla, hayla. Y es que sorprende el espaldarazo que, al menos sobre el papel, pues de sobra es sabido que aprobar los presupuestos de 2026 será poco menos que misión imposible, la Junta aspira a dar a un proyecto que parecía dormir el sueño de los justos. La ampliación del Museo de Burgos abandona así los testimoniales 100.000 euros que en teoría servirían para dar sus primeros pasos y se desquita con una partida de hasta 3,5 millones. Pasa a ser, de hecho, la inversión estrella de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Tanto, que copa el 40% de los 8,6 millones que este departamento planea destinar a la provincia.

Le sigue, muy de cerca, Valpuesta. La actuación contemplada en este enclave, cuna del español, para reforzar su posición como destino turístico supondrá un desembolso próximo a los 3 millones. A partir de ahí, las aportaciones se desploman por debajo de los 200.000 euros para atender cuestiones de menor calado, tales como acciones de apoyo a la comercialización turística (200.000 euros) o programas de rehabilitación y protección del patrimonio cultural, con importes que oscilan entre los 150.000 y los 10.000 euros. También se incluyen proyectos de digitalización patrimonial, fomento de las artes escénicas, mejora de espacios culturales, señalización turística, adquisición de fondos bibliográficos y presencia en eventos.

Por su parte, toma el testigo de los 100.000 euros la única partida de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, dirigida al Mercado Norte de Burgos. No es mejor la previsión para los próximos ejercicios, con cuantías incluso inferiores.

En el capítulo educativo, viento en popa va, al fin, la ampliación del Instituto de Educación Secundaria (IES) Diego de Siloé, que acapara 5,7 millones de los 6,9 correspondientes al departamento liderado por Rocío Lucas. La diferencia se reparte entre cinco iniciativas, desde la construcción de talleres y un nuevo aulario en el Centro Integrado de Formación Profesional Río Ebro de Miranda (378.621 euros), el nuevo centro de Educación Especial proyectado también en la ciudad ferroviaria (300.000 euros), obras de mejora en instalaciones de Infantil, Primaria y Secundaria, con un importe total de 491.000 euros y 40.000 euros para equipamientos tecnológicos.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades concentrará sus esfuerzos en transformar el pabellón 3 del antiguo Hospital Militar en la nueva sede de la Gerencia Territorial y de la Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad. Este proyecto obtendrá 2,9 millones de los 5,5 totales del área para Burgos. Supone, en concreto, más de la mitad del coste de la obra, por lo que confía en avanzar en ella de forma notable. Mejoras en accesos para personas mayores (1.500.000 euros), equipamiento nuevo en residencias y obras menores en centros propios completan las inversiones previstas para 2026 en este ámbito.

La Fundación Siglo para las Artes de Castilla y León reserva además más de 3 millones para la programación cultural del Museo de la Evolución Humana, mientras que la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León incluye diversas partidas destinadas a la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León Ana Laguna, por importe total próximo a los 2 millones.