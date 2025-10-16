Un equipo canino Burgos logra una hazaña inédita en la Copa de España 2025 tras sorprender al jurado

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El fin de semana del 4 y 5 de octubre de 2025 marcó un hito para los amantes de la caza práctica y la tradición canina española. La localidad de Santa Cruz de Retamar, en Toledo, fue escenario de la vibrante Copa de España de la Real Sociedad Canina 2025, donde se dieron cita los equipos más destacados del país y un selecto conjunto de Portugal, convirtiendo a España en foco de la competitividad y excelencia en este deporte singular.

La representación de Burgos captó las miradas con su equipo de seis perros perdigueros burgaleses más suplente, respaldados por el incansable apoyo de la Excma. Diputación de Burgos. Su actuación no solo consolidó el prestigio del Club Español de Amigos del Perro Perdiguero de Burgos, sino que también evidenció el nivel de preparación y dedicación detrás de esta delegación, orgullosa defensora de una raza emblemática y vulnerable de la provincia.

Seis perros de Burgos brillan en el Copa de España de la Real Sociedad Canina 2025.

Destacó de manera sobresaliente el ejemplar Caimán de Cogollos, del criador Óscar Viduerios del Campo, que fue galardonado como mejor perro de raza española y mejor ejemplar de belleza en una edición especialmente competitiva. Sus logros individuales sirvieron de impulso para una expedición burgalesa que, por equipos, alcanzó un meritorio cuarto puesto en razas continentales y logró la victoria en la categoría de mejores parejas. También alcanzaron el segundo puesto en el prestigioso apartado de lote de cría, reafirmando el éxito colectivo.

Resumen del evento y resultados destacados

La Copa de España de 2025 estuvo marcada por la competencia entre equipos especializados en razas británicas y continentales. Las exigentes pruebas incluyeron ejercicios de campo con perdices salvajes —sin muerte para garantizar el respeto animal— así como demostraciones de cobro en aguas profundas y valoraciones morfológicas en pista. Esta combinación de desafíos físicos y técnicos eleva el nivel de exigencia para los participantes, situando a España a la vanguardia de este tipo de eventos en Europa.

De entre los equipos participantes, el de Burgos sobresalió por su disciplina y entrega. El perro Caimán de Cogollos acaparó elogios por sus capacidades para el rastreo, la obediencia y la belleza, evidenciando el fruto de años de selección cuidadosa y cría responsable. La colaboración estrecha entre las administraciones locales y los criadores ha sido una de las claves del éxito, permitiendo no solo la presencia en grandes competiciones sino incentivando la conservación de la raza autóctona del perdiguero de Burgos.

Contexto: apuesta por la conservación y la mejora genética

Durante los últimos años, la Diputación de Burgos y el Club Español de Amigos del Perro Perdiguero de Burgos vienen impulsando un ambicioso programa de fomento, protección y crianza de la raza, considerada vulnerable y pieza clave del patrimonio natural provincial. A diario, en la Finca de Río Cabia, unas 12 hembras y 10 machos son cuidadosamente seleccionados y entrenados para perpetuar las cualidades físicas y psíquicas del perdiguero burgalés.

El soporte institucional se evidencia en una inversión anual cercana a los 20.000 euros, desglosada en alrededor de 9.500 euros para actividades del club y unos 11.000 euros para alimentación. Esta colaboración sostenida ha fortalecido la reputación del centro canino como referente nacional en selección genética y promoción de razas españolas de caza.

La campaña de 2025 trajo además la estrena de nuevos equipamientos para el equipo, otra muestra del respaldo ininterrumpido a la causa. Las gratitudes se extienden tanto desde el club a la Diputación como viceversa, reflejo de una alianza sincera para llevar el nombre de Burgos y su perro insignia a costas más lejanas.

Análisis: el valor de la tradición en la modernidad

El perdiguero de Burgos, figura habitual en escenas rurales del norte de España durante siglos, está viviendo en este lustro una revitalización estratégica. La combinación de prácticas avanzadas de selección, pruebas deportivas éticas y difusión sin ánimo de lucro es lo que, según fuentes especializadas, está permitiendo que la raza gane visibilidad e interés dentro y fuera de la península.

Desde la perspectiva de la sostenibilidad y la biodiversidad, el triunfo de Burgos —más allá de sumar medallas— es otro paso hacia la longevidad de una genealogía canina que ha marcado la historia de la caza española. Así lo subrayan portavoces tanto institucionales como del colectivo de criadores, que visualizan en las ediciones futuras de la Copa de España una oportunidad insustituible para seguir desarrollando tanto los linajes como la afición a este deporte respetuoso y exigente.

Búsquedas relacionadas y perspectivas futuras

Cada año crece la curiosidad por eventos nacionales de caza práctica en España, tanto por el perdiguero de Burgos como por el rol de las instituciones en el apoyo a la biodiversidad canina. Los buscadores recogen un aumento en el interés por campeonatos, características de razas autóctonas, métodos de cría ética y resultados de competiciones recientes.

Con miras a próximas temporadas, España se prepara para seguir siendo referente europeo en pruebas caninas, mientras la provincia de Burgos refuerza su posición como centro neurálgico de protección y promoción de su raza icónica. La colaboración público-privada y la profesionalización constante abren horizontes para nuevas generaciones tanto de perros campeones como de aficionados a la caza responsable.