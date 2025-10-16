Ofertas con impacto social. Descubre el rastrillo en favor de un mañana mejor para menores en riesgo

Representantes de la Junta, el Ayuntamiento y el Gobierno apoyaron a Nuevo Futuro en la inauguración de su tradicional rastrillo.TOMÁS ALONSO

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Desde un joyero 'art déco' de principios de siglo XX, hasta un arca de Noé de Playmobil, pasando por una cafetera Ufesa de las de toda la vida o un Blue-ray de un taquillazo francés, todo cabe en el tradicional rastrillo de Nuevo Futuro. Y todo suma. Porque de eso se trata, de aunar esfuerzos para alcanzar una meta compartida: brindar precisamente ese mañana renovado a los menores que llegan a la asociación "desatendidos, en el mejor de los casos".

El mercadillo que ocupa hasta el domingo el claustro del Monasterio de San Juan permite contribuir a aliviar el peso de las mochilas invisibles "cargadas de traumas físicos y emocionales" con las que esos niños y niñas recalan en las viviendas de la entidad, que trabaja en Burgos desde 1988. Desde entonces 400 historias han podido reescribirse "gracias a la dedicación de los profesionales" que forman parte del equipo de Nuevo Futuro, destacaba su presidenta, Josefina Martín Berdugo. "Nuestra labor es ofrecerles un entorno estable, profesional y, sobre todo, afectivo. El cariño y la entrega son incondicionales", añadía, convencida de que, como suelen hacer, los burgaleses arroparán su trabajo con una afluencia masiva a esta cita más que consolidada. Pensada además, por la fecha, como la ocasión ideal para adelantar compras navideñas "a muy buen precio".

El trasiego inicial daba fe de que, por una u otra razón -solidaria, gustosa de los chollos o ambas-, el evento tiene tirón. Esperan sus impulsoras que suficiente para, como mínimo, repetir el resultado de la última edición, en 2023, que cosechó un récord de recaudación: 17.000 euros. En años anteriores, las cifras rondaban los 12.000 euros. De ahí que la última cuantía resultara tan sorprendente como gratificante.

"Cuanto más, mejor, porque cada euro cuenta. Todo se destina a cubrir las necesidades de los hogares y al bienestar de los niños", subrayaba Martín Berdugo, para precisar que las viviendas que gestionan son ante todo espacios seguros y terapéuticos donde los menores pueden reconstruir su autoestima y adquirir las habilidades sociales necesarias para integrarse plenamente. "Intentamos darles las herramientas para salir adelante. Hacemos lo que podemos, aunque siempre parece poco frente a las necesidades que existen", añadía.

La asociación cubre cerca del 73% de su presupuesto gracias a la ayuda de la Junta de Castilla y León. El resto procede de subvenciones de los ayuntamientos de Burgos y Aranda de Duero, de instituciones privadas y de donaciones particulares. "Cada año es un milagro seguir adelante, pero lo logramos gracias a la solidaridad de mucha gente", reconoció Martín Berdugo, tras explicar que los fondos recabados estos días son cruciales en este empeño.

El mercadillo abrirá sus puertas de 11 a 14 y de 17 a 21 horas hasta el sábado y el domingo solo en horario de mañana. En él, los visitantes podrán encontrar una gran variedad de artículos como los ya mencionados, a modo de ejemplo, y más (libros, objetos de decoración, prendas de ropa, accesorios, dulces o menaje del hogar) a precios simbólicos. Todos ganan. "Es una suerte para Burgos poder contar con este evento, que permite encontrar productos estupendos a precios geniales y, al mismo tiempo, ayudar a los más necesitados", recordaban al unísono la presidenta y la gerente de Nuevo Futuro, María Muñoz.

Esta última indicaba que la entidad cuenta actualmente con 25 profesionales en plantilla, entre educadores, técnicos y personal de apoyo que trabajan tanto en los hogares como en la sede social. Su labor, insistía, va mucho más allá del cuidado diario: "No es solo asistencia; es un trabajo profesional, planificado y complejo, con el objetivo de reparar el daño que han sufrido los niños". Todo ello siempre bajo supervisión en coordinación con la Junta de Castilla y León, responsable última del servicio que prestan. Además, la organización fomenta el voluntariado, tanto en la preparación de actividades y eventos como en tareas de refuerzo educativo o apoyo técnico.

En 2024, Nuevo Futuro acogió a 28 niños en los tres hogares que gestionan, dos en la capital burgalesa y uno en Aranda. Pese a las limitaciones económicas, sus responsables siempre aspiran a más. Ganaban en los últimos años dos nuevas plazas y planean, cuando los recursos lo permitan, incorporar otras cuatro, dos en Burgos y dos en la capital ribereña, siempre y cuando puedan dar el salto a viviendas más amplias. "El tránsito, en todo caso, debe ser paulatino, porque hablamos de personas que necesitan mucha dedicación, trabajo y estabilidad", apuntó Muñoz, mientras los puestos, apenas cinco minutos después de que San Juan abriera sus puertas, bullían camino de un nuevo récord.