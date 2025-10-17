La proposición del PP sobre las pulseras antimaltrato del sistema Cometa enciende el Pleno de Burgos

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Gaza, la DANA de Valencia, el caso Koldo, Casado y hasta la comisión de investigación sobre las gastronetas formaron parte, aunque parezca increíble, del debate de la proposición del PP sobre los fallos en el sistema Cometa que gestiona las pulseras antimaltrato.

La responsable de Servicios Sociales, Milagros del Campo, criticó que la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez ante esta «grave situación» ha sido «negar la mayor» y asegurar que el sistema «funcionaba con normalidad», para después «reconocer que algo se había hecho mal y avanzar una investigación interna que llegará en unos meses».

Así, pedía en el Pleno municipal «exigir al Gobierno de España la contratación inmediata de una auditoría externa, independiente y transparente sobre el contrato, funcionamiento y fiabilidad del sistema Cometa», así como «instar al Ministerio de Igualdad y al Ministerio del Interior a publicar de manera inmediata y detallada todos los datos relativos a los fallos del sistema que hayan tenido incidencia directa en la provincia de Burgos» y «reprobar a la ministra de Igualdad y exigir su cese inmediato».

La propuesta, apoyada por Vox, fue criticada por la concejal socialista Estrella Paredes, quien además de recordar que un Pleno municipal no puede reprobar a un ministro, señaló que «ni a PP ni a Vox le interesa defender a las mujeres, ni luchar contra la violencia de género» sino «hacer propuestas basadas en el politiqueo dando por ciertas falsedades y bulos que han extendido a lo largo de las semanas», mientras «eliminan el botón del pánico implantado en la ciudad».

Paredes aseguró que «la falta de ejemplaridad de la que se nos acusa está en el ADN del PP con acciones como mantener a Mazón tras la Dana, cesar a Casado por denunciar la corrupción del PP o mantener a Bonilla en la Junta de Andalucía».

Por su parte, del Campo aseguró que «ha habido mujeres en Burgos con ataques de ansiedad porque sus pulseras se disparaban cada dos por tres y lo he visto con mis propios ojos», al tiempo que lamentó que «el PSOE guarde silencio cuando le interesa». La propuesta salió adelante con los votos de PP y Vox.