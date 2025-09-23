Servicios Sociales presdindirá del Botón del Pánico

Este es el botón del pánico, un dispositivo bluetooth que la mujer puede activar y la aplicación del móvil que es la que conecta directamente con el sistema de alertas de la Policía Local.©Tomas Alonso

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El botón del pánico dejará de funcionar en la ciudad de Burgos. La herramienta que permitía un contacto directo entre las mujeres que se sentían en peligro y la Policía Local en caso de detectarse una situación de riesgo no ha tenido el uso esperado y cuando se ha querido volver a adjudicar el contrato, no había empresa que quisiera asumirlo.

Lo echarán de menos las 13 usuarias, de los 100 dispositivos previstos en el primer año de vida del contrato, que contaban con un botón del pánico en la ciudad de Burgos. Apretaron el dispositivo en dos ocasiones y «las dos llamadas fueron por error y no por una situación crítica», explicó la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Mila del Campo.

Entre el funcionamiento con pocas solicitudes en su primer ejercicio en funcionamiento. «Se apostó por dar un año más de prestación del servicio por si surgía la demanda, con la empresa que lo llevaba, reabsorbida por otra, no hubo continuidad y se licitó en busca de otra empresa», señala la edil. Nadie ha concurrido para hacerse cargo del servicio. Ante esta situación, Servicios Sociales ha optado por cancelar el servicio.

«Teniendo en cuenta la escasa necesidad del servicio, que no hay empresa que quiera continuar con él y que los recursos se deben destinar a servicios con demanda, se va a suspender este servicio», anunció Del Campo. Remarca que no hay una desatención pues que «en caso de riesgo objetivo están los dispositivos de los servicios de atención a violencia de género, este era un servicio para riesgo subjetivo sin valoración técnica pero hay otras aplicaciones como Alertcorps que lo prestan».

Saltado Charcos

Por otro lado, la presidenta de la Gerencia de Servicios Sociales anunció que se ha aprobado el abono de los pagos pendientes a la Asociación Saltando Charcos que había denunciado públicamente su incapacidad de seguir operando si no percibían los atrasos de su programa de atención a menores en riesgo de exclusión. «Se ha dado salida a parte de los pagos pendientes, un trámite que estaba en curso y que ellos sabían antes de que saltara a los medios de comunicación», puntualizó Mila del Campo.

Se abonarán un total de 26.275 euros que es la cuantía de los meses de enero a mayo. Se realizará en dos pagos. Uno que asume el primer trimestre y otro el de abril y mayo. Quedarían pendientes de abonar los de junio y julio que están en trámite. Remarca la responsable de servicio sociales que el concurso para llevar a cabo la atención a menores en riesgo de exclusión social salió a concurso pero quedó desierto. «Ni siquiera la asociación que lo ha prestado decidió acudir a ese proceso lo que conllevó la realización de nuevos pliegos, se mantuvieron reuniones técnicas y políticas con la entidad, se han revisado los pliegos y se volverá a poner en licitación», señaló. Este programa se financia con cargo a la financiación de servicios sociales de la Junta de Castilla y León que determina la parte técnica de desarrollo de un programa que «es útil, práctico y que sirve para los intereses de la población joven en situación de exclusión», señaló la edil

Por otro lado, también se han aprobado los contratos para adjudicar el Servicio de Urgencia Social y el de Comida a Domicilio que «se podrán adjudicar en los próximos días, en la próxima semana a más tardar», añadió. Se han aprobado las justificaciones de subvención pendientes de 2024 a Amycos, Apace, Promoción Gitana y Prosame y se han destinado 230.000 euros a entidades que trabajan con colectivos vulnerable y en proyectos de cooperación internacional.

Robótica en prisión

Por otro lado, se ha informado en la Comisión de la Gerencia de la firma del convenio entre Servicios Sociales e Instituciones Penitenciarias para el desarrollo de actividades con los presos del Centro Penitenciario de Burgos. Como novedad se han incluido propuestas de corte tecnológico y científico entre los cursos a desarrollar en la prisión. «Se busca la inserción social a través de la formación científica, tecnológica, con cursos de robótica y manejo de impresoras 3D», destacó del Campo. De esta manera, los talleres que se llevan a cabo en la Estación de la Ciencia y la Tecnología se trasladarán a la prisión de Burgos junto con actividades como Cineforum, Ajedrez y Expresión Corporal.