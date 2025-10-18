El PSOE abordará la campaña a las regionales con el objetivo de mantener el quinto procurador

Esther Peña y Daniel de la Rosa en su llegada al salón del edificio de sindicatos para participar en el comité provincial del PSOE.SANTI OTERO

Las formaciones políticas comienzan a preparar la campaña para las elecciones regionales del próximo 15 de marzo, aunque no existe todavía una convocatoria oficial. Y el PSOE, en la reunión de su Comité Provincial de Burgos, llama a rebato a cada agrupación local y a los grupos municipales de cada Ayuntamiento de la provincia, para movilizar primero a los suyos y luego al electorado.

"Queremos que se tomen en serio estas autonómicas como si fuera la vida en ello, como si fueran unas municipales, para que desde sus liderazgos locales cada cargo socialista persuada y seduzca a sus vecinos para votar cambio", aseguraba el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, que asegura que se puede ganar en Burgos las elecciones regionales si se mantiene el quinto procurador, de los 11 que se eligen en esta provincia.

Los socialistas apelan al "voto útil" y a concentrar los apoyos hacia su formación, aunque desde el "respeto" hacia otros partidos a la izquierda como Podemos y Sumar. De la Rosa se dirige al electorado de centro-derecha, descontento con la gestión de quien han calificado como "el rey de la chapuza", Alfonso Fernández Mañueco, por sus políticas contra los incendios, sanitarias y por el presupuesto "fake", que ha presentado esta misma semana.

En este sentido, se dirigió a esos votantes que no se identifican de manera decidida siempre con el mismo partido y, en concreto, a quienes son de perfil más conservador y liberal que en alguna ocasión han podido votar al PSOE en clave local. Según De la Rosa, "nuestro objetivo es demostrar que desde el ámbito autonómico, desde la Junta de Castilla y León, se puede hacer una política cercana a los problemas reales del ciudadano".

El secretario de Organización acudió al Comité Provincial del PSOE con el ánimo de "enchufar" a los compañeros para trabajar en el éxito del candidato a la Junta por el PSOE, Carlos Martínez, "un alcalde para Castilla y León". Aseguró que recorrerá todas las provincias, las comarcas y los barrios más populosos, como Gamonal, en Burgos, donde se desarrollará un encuentro abierto en el mes de noviembre.

Uno de los mensajes que trasladarán desde la precampaña será la necesidad de cambiar el modelo de "nuestra" Comunidad Autónoma, llevando los servicios básicos a la ciudadanía a un máximo de 30 minutos de su residencia. "Esos territorios 30 minutos donde cada cabecera de comarca va a reunir las dotaciones públicas esenciales para la gente", mantiene De la Rosa.

Secretaria provincial

Por su parte, la secretaria provincial del PSOE, Esther Peña, considera que Castilla y León no se merece tener como presidente al "rey de la chapuza" que apenas plantea "migajas y limosnas" en el borrador de presupuestos para 2026 para todas las infraestructuras que necesita Burgos en unas cuentas que no responden a las demandas de la provincia. "Qué les va a decir a los vecinos de Espinosa de los Monteros que no tienen ascensor para subir a las consultas médicas, a las mujeres que se han hecho ecografías en casetas de obra y a los jóvenes de Burgos que llevan 25 años esperando el parque tecnológico", desarrolló en su argumentación la diputada socialista, que habló de otros compromisos que, por su parte, el Gobierno central lleva cumplidos en la provincia.

Peña enumeró algunos anuncios recientes como los cinco millones para los talleres de Renfe en Miranda de Ebro y las viviendas sociales para Briviesca y se refirió a los 465 millones de euros que se han invertido en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez en conservación de las carreteras de Burgos. Según continuó, "a algunos les parecerá poco, pero mi pregunta es ¿es mucho o es poco? Son cuatro veces más de lo que invirtió el Partido Popular en nuestra provincia en los mismos años. Por tanto, vamos con la tarea hecha y con muchas reivindicaciones más".