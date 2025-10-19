Este pequeño pueblo de Burgos acogerá el primer centro de reciclaje de colchones

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Actualmente, para reciclar un colchón hay que llevarlo a un punto limpio, ya que no se puede tirar a la basura común. Una vez allí, en el mejor de los casos, el colchón será desmontado y sus materiales (muelles, espuma, fibras, telas) se separarán para su reciclaje adecuado. Sin embargo, en la mayor parte de los casos los colchones se mantiene en su formato normal, lo que supone la generación de toneladas de residuos.

Se calcula que en España se retiran 1,5 millones de colchones al año, de los cuales, más del 95% van a vertedero. Son más de 30.000 toneladas de residuos, solamente en nuestro país, una cantidad preocupante y sin solución hasta ahora.

En Castilla y León, se generan como residuos más de 120.000 colchones anuales. La normativa actual, desde la europea hasta la autonómica, no permite su depósito en vertederos, sin embargo, la Comunidad ha aprobado una moratoria hasta que se cuente con una alternativa.

Ahora esa alternativa ha llegado y lo ha hecho de la mano de Fundación Lesmes, organización social burgalesa que tiene como objetivo la inserción laboral de las personas vulnerables. La entidad se ha unido a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL) y a la empresa privada Ecoaqua para su desarrollo, dando lugar a la entidad Ecolchón.

Se trata de una planta de reciclaje de colchones, proyecto que supondrá un coste de 2 millones, de los cuales 665.000 euros serán aportados por parte el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. La planta se creará en el polígono industrial 'El Parralejo' de Melgar de Fernamental.

Ecoaqua es quien está detrás de la metodología utilizada para el reciclaje de los colchones. Se trata de un proceso de trituración por agua a ultrapresión (600 bares), con chorros dirigidos. Esta tecnología permite, por primera vez en la historia, evitar los vertederos obteniendo una valorización total de los componentes del colchón y sus materias primas, introduciéndolos en economía circular.

Esta iniciativa no solo ofrece una solución a un grave problema medioambiental, sino que además permitirá generar empleo y oportunidades laborales para personas en situación o riesgo de exclusión social, facilitando su inserción sociolaboral. En este sentido, la entidad prevé la creación de puestos de trabajo en dos fases: la primera supondrá crear 7 empleos (6 de ellos para personas en inserción) y la segunda, un total de 14 empleos (12 de ellos para personas en inserción).

La entidad pone además en valor que la planta se ubica en una zona rural porque dinamiza económica y socialmente una zona en riesgo de despoblación.