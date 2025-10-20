Turismo reserva un millón de euros para completar en 2026 el plan cultural del Castillo de Burgos

Pruebas de iluminación del palacio de Alfonso X recreado con malla metálica, en el Castillo de Burgos.ECB

La Concejalía de Turismo se ha reservado un par de partidas en el borrador del Presupuesto para 2026 para culminar el plan cultural del Castillo de Burgos, ya aprobado junto con las obras, que requiere de un proyecto de musealización y de la gestión turística del enclave.

Por un lado, la estimación económica, en estos momentos, es de unos 600.000 euros para la musealización y unos 350.000 para la gestión, porque se quiere que sea un recurso «dinámico» en el que se cambien contenidos y se amplíen con el paso del tiempo. Así, lo explica el concejal Carlos Niño, que visualiza el cercano final de las obras, mientras le presentan, próximamente, los pliegos para licitar el contenido cultural de la fortaleza.

La musealización podría estar avanzada para el verano de 2026 y, a partir de ahí, el paso siguiente es sacar a concurso la gestión turística del espacio, ya que se prevé que sea una empresa la que explote este recurso y, por tanto, para esa fase se contempla que se cobre entrada al público.

La recepción de las obras del Castillo de Burgos es inminente tras algo más de dos años cerrado para desarrollar un proyecto, que permita convertir la fortaleza en un nuevo hito cultural y turístico.

La cuenta atrás para la apertura de las puertas ha comenzado, si bien, quedan por desarrollar los pasos del el plan cultural que se acaba de comentar. Pero mientras se va andando este camino desde el área de Turismo, los burgaleses y visitantes podrán acceder a contemplar el resultado de las actuaciones que comenzaron en el verano de 2023. Y es que existe mucha expectación porque desde fuera es visible desde hace meses una nueva estructura metálica que recrea el antiguo palacio de Alfonso X.

Se están ultimando las pruebas de la iluminación nocturna, que aportará espectacularidad al conjunto, y de la red de telecomunicaciones. Además, el Ayuntamiento de Burgos realizará una limpieza exhaustiva en todo el perímetro, ya que tras más de dos años en obras, ha crecido la vegetación y se hace necesario una actuación específica en este sentido.

Cuando concluyan estos trabajos, la ciudadanía podrá acceder a la fortaleza y contemplar el resultado de las obras realizadas de acuerdo al proyecto ‘Castillos en el Aire’, que recrea como si estuviera suspendido en el espacio ese antiguo palacio del que solo quedaba documentación histórica.

Sala Inmersiva

Niño explica que al entrar se podrán recorrer las pasarelas, conocer el palacio de Alfonso X y ver unos pabellones limpios y rehabilitados, pero todavía vacíos, si bien la sala inmersiva, podrá acoger pronto el nuevo contenido que ya fue adjudicado a la empresa Omni Comunicación el pasado septiembre y la firma tiene un plazo de seis meses para su puesta en marcha.

El Ayuntamiento de Burgos destinó un presupuesto de 225.000 euros con el IVA incluido, pero se adjudicó por 153.000 euros con fondos del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

La experiencia inmersiva promete complementar la visita al histórico monumento, ofreciendo a los visitantes una perspectiva innovadora y tecnológicamente avanzada sobre su historia y patrimonio. El contenido del audiovisual, que proyectará imágenes para conseguir efectos de movimiento 3D, estará dedicado a la derrota de las tropas de Wellington en el asedio que sufrió el Castillo de Burgos en 1812 en la guerra de la Independencia contra los franceses.

El proyecto de recuperación de la fortaleza, denominado ‘Castillos en el aire’ es un diseño de AU Arquitectos y AJO Taller de Arquitectura que ha ejecutado la empresa Urcotex.

El presupuesto para esta actuación en el inicio fue de 2.243.596 euros y se aprobaron dos modificados a lo largo de los trabajos. Con la segunda ampliación se ha alcanzado los 3.023.183 euros, ambas cantidades mencionadas con el IVA incluido. En total, el presupuesto, ha aumentado un 34,75% y desde el equipo del PP se ha apoyado porque «tiene causas justificadas» para reforzar la estructura metálica que reproduce el palacio de Alfonso X.

La finalización de las obras, que han aportado accesibilidad a la fortaleza, así como una nueva entrada, se ha ido retrasando con motivo de vicisitudes en las actuaciones relacionadas con la instalación de la malla metálica, un recurso constructivo novedoso que tomó como referencia la obra del artista italiano Edoardo Tresoldi. El último plazo que se ofreció tras una Junta de Gobierno en verano fue el de finales de septiembre y ahora ya, pasada la mitad de octubre, se ve más cercana.

De hecho, el pasado jueves se concretó, después de la reunión del equipo de Gobierno, que se va a reforzar el servicio de vigilancia privada de centros y dependencias municipales para incluir las dependencias de los dos nuevos recursos turísticos del cerro de San Miguel: el Centro de Biodiversidad y el Castillo. De esta manera, se ampliarán las horas de trabajo del personal para que haya más vigilancia en esta zona por 150.672 euros año.