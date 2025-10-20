El rey Felipe VI inaugura en Burgos el Congreso Nacional de la Empresa Familiar

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El rey Felipe VI ha inaugurado el Congreso Nacional de la Empresa Familiar que se celebra en el Fórum Evolución en Burgos. Su Majestad ha llegado al auditorio pocos minutos después de las 13.30 horas, donde ya se había generado una gran expectación a las puertas, donde cientos de personas estaban esperando su llegada.

Tras saludar a las autoridades, Felipe VI accedió al Fórum para intervenir en la inauguración del congreso. Una inauguración en la que también participan el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco , y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar, Ignacio Rivera.

Por la tarde, está previsto que el rey Felipe VI visite la sede central de Antolin, que este año celebra el 75 aniversario de su fundación.